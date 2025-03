Allegri ha detto sì alla Roma: svelata la durata del contratto

Svolta importante nella scelta da parte della Roma del nuovo allenatore: blitz clamoroso per Allegri. Ecco tutti i dettagli

Idee chiare, progettualità e senso di appartenenza. Tre fattori di cruciale importanza quelli fatti trapelare senza giri di parole nella conferenza stampa di Claudio Ranieri all’antivigilia della sfida del ‘Via del Mare’ contro il Lecce. Uno snodo cruciale per il percorso di crescita di Dovbyk e compagni ma anche (e soprattutto) un’occasione per fare il punto della situazione sul tema allenatori.

E così, le parole del tecnico testaccino sembrano aver tracciato una strada importante. Stoppata sul nascere ogni possibile accostamento con Gasperini, Ranieri non si è sbilanciato più di tanto sulle mosse della Roma che, però, sta continuando a lavorare sotto traccia per riuscire ad incollare le varie tessere di un mosaico che si sta via via arricchendo di nuovi importanti particolari. Oltre alla candidatura di Pioli, infatti, negli ultimi giorni è ritornata prepotentemente in auge anche quella che porta a Massimiliano Allegri che, secondo quanto riferito dall’edizione online de ‘La Stampa’, sarebbe il prescelto per raccogliere l’eredità di Ranieri. Proprio l’attuale tecnico giallorosso – si legge – avrebbe ricoperto un ruolo tutt’altro che banale nel convincere l’allenatore livornese a sposare la bontà del progetto tecnico giallorosso.

Nuovo allenatore Roma, Allegri è il prescelto: la mossa di Ranieri

Stando alla ricostruzione, Allegri non è mai stato così vicino alla Roma. Intenzionato a rilanciarsi in un contesto importante in grado di rimetterlo in gioco dopo il triennio deludente alla guida della Juventus, l’allenatore livornese avrebbe aperto con convinzione alla proposta messa sul piatto dai Friedkin.

Grazie alla sapiente mediazione di Ranieri, infatti, i giallorossi hanno dapprima avviato i primi sondaggi esplorativi per poi affondare il colpo con una proposta biennale alla quale Allegri non è affatto rimasto indifferente. Dopo aver vagliato anche altre soluzioni come Gasperini, Farioli e Montella – con i quali si è deciso di non approfondire i colloqui – la proprietà americana della Roma ha infatti deciso di virare con convinzione su Allegri, considerato dalla fonte sopra citata come “l’unico uomo al comando”. Una presa di posizione forte e cade in una settimana nella quale le voci riguardanti la panchina della Roma hanno fatto registrare non poche novità. Dalle parole ai fatti. La Roma non ha più alcun dubbio sul profilo al quale affidare le redini della propria panchina. Da mera suggestione iniziale, la pista che porta a Massimiliano Allegri è diventata più rovente che mai. Il cerchio si sta per chiudere.