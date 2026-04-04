La firma di Pellegrini: Gasperini avvisa la Roma

Non è ancora finita: tutti i dettagli in merito alla situazione riguardante il centrocampista giallorosso

In stand-by fino a qualche settimana fa, il tema riguardante il possibile rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma è tornato prepotentemente in auge. Sebbene non abbia ancora mosso passi concreti con l’entourage del ragazzo, l’area tecnica giallorossa ha memorizzato quella che si sta rivelando una richiesta esplicita di Gasperini.

Indicando nella conferma del tuttocampista italiano uno dei tasselli portanti in vista della prossima stagione, il tecnico di Grugliasco ha tracciato una strada. D’altro canto, anche l’ex allenatore dell’Atalanta è conscio del fatto che la questione economica – come accennato dallo stesso Ranieri – è assolutamente dirimente.

Ecco perché – secondo quanto riferito da Repubblica – dai piani alti di Trigoria si cercherà di adottare una strategia attendista. Nella politica di ridimensionamento dei costi imposta dai Friedkin, i quattro milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti da Pellegrini andrebbero sensibilmente ridimensionati.

Difficilmente le parti riusciranno a trovare la quadra in tempi relativamente brevi; molto più probabile, invece, che la posizione della Roma possa dare i suoi frutti tra qualche mese, se l’ex capitano non dovesse trovare l’accordo con un altro club.

Nel gioco delle parti un ruolo centrale sarà comunque svolto da Gasperini che sta spingendo molto per il rinnovo del suo jolly: la partita, insomma, è più aperta che mai.