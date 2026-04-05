Formazioni ufficiali Inter-Roma: la scelta di Gasp su Soulé

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Ecco gli undici scelti dall’allenatore giallorosso per la sfida di San Siro

Il tempo dei dubbi e delle incertezze è finito. A poco più di un’ora dal fischio d’inizio di Inter-Roma, Gian Piero Gasperini ha comunicato la formazione ufficiale dei giallorossi per la partitissima di Pasqua.

Matias Soulé sbuffa
Formazioni ufficiali Inter-Roma: la scelta di Gasp su Soulé (Ansa Foto) – asromalive.it

Le grandi curiosità riguardavano soprattutto Matias Soulé, rientrato nella lista dei convocati dopo più di 40 giorni, e Neil El Aynaoui, tornato a Trigoria dopo i due gol realizzati con la maglia del Marocco. Ecco le scelte ufficiali, con Tsimikas e il marocchino in panchina nonostante le assenze.

Formazioni ufficiali Inter-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini