Formazioni ufficiali Inter-Roma: la scelta di Gasp su Soulé

Ecco gli undici scelti dall’allenatore giallorosso per la sfida di San Siro

Il tempo dei dubbi e delle incertezze è finito. A poco più di un’ora dal fischio d’inizio di Inter-Roma, Gian Piero Gasperini ha comunicato la formazione ufficiale dei giallorossi per la partitissima di Pasqua.

Le grandi curiosità riguardavano soprattutto Matias Soulé, rientrato nella lista dei convocati dopo più di 40 giorni, e Neil El Aynaoui, tornato a Trigoria dopo i due gol realizzati con la maglia del Marocco. Ecco le scelte ufficiali, con Tsimikas e il marocchino in panchina nonostante le assenze.

Formazioni ufficiali Inter-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini