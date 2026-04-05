Mancini all’Inter con lo scambio: Chivu ha già accettato

Il difensore della Roma è in procinto di rinnovare, ma il suo addio non è ancora escluso

Era l’ultimo giorno di calciomercato (2 febbraio) quando Giuseppe Riso ha praticamente annunciato i rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini (“è tutto fatto, mancano solo le firme”), ma i comunicati del club non sono ancora arrivati.

A breve, ci sarà l’incontro decisivo per sistemare definitivamente anche gli ultimi dettagli, ma per quanto riguarda il difensore toscano, un addio alla Roma non è ancora da escludere, almeno stando alle ultime indiscrezioni di mercato.

Protagonista in negativo della debacle dell’Italia contro la Bosnia, il numero 23 giallorosso può vantare alcuni estimatori, anche in Italia. Secondo calciomercato.it, ad esempio, il suo nome resta nella lista dell’Inter.

Stando alla testata online, Cristian Chivu stravede per lui e avrebbe chiesto ai nerazzurri uno sforzo importante per portarlo a Milano. La dirigenza milanese, dal canto suo, vorrebbe inserire nella trattativa Davide Frattesi, assistito dallo stesso agente di Mancini e in procinto di cambiare aria in estate.