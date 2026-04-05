Serie A, voti Inter-Roma 5-2: disastro totale, fioccano i 3

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Ecco i voti di Asromalive.it sulla disastrosa partita di San Siro


Prestazione vergognosa della Roma, surclassata dall’Inter soprattutto nel secondo tempo e apparsa a lunghi tratti inerme, facendo rinascere calciatori che fino ad oggi avevano rappresentato un problema per i nerazzurri, come Barella Thuram. Davvero difficile trovare delle note positive da questi match, basti pensare che Rensch si merita la palma del peggiore in campo nonostante il bell’assist per Mancini. 

Diretta Inter-Roma, Gasp e Chivu a confronto
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Voti Inter-Roma 5-2, disastro totale

ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 6 (45′ Ghilardi 5), Ndicka 3, Hermoso 4 (81′ Ziolkowski sv), Celik 3, Cristante 3, Pisilli 5.5, Rensch 4 (58′ Tsimikas 4), Soulé 5.5 (64′ EL Shaarawy 5.5), Pellegrini 5.5, Malen 5.5. All. Gasperini 4

Archiviata la disastrosa sosta per le Nazionali, conclusa con l’esclusione dell’Italia dai Mondiali 2026, la Roma torna in campo in uno dei big match della trentunesima giornata per affrontare l’Inter a San Siro.

Una sfida difficile, che mette in palio punti forse definitivi nella lotta Scudetto e nella corsa Champions League, che verrà seguita con estremo interesse anche da Napoli Milan, impegnati domani in un decisivo scontro diretto per il secondo posto e per autorizzare voli pindarici.

Chivu Gasperini festeggiano i recuperi di Lautaro Martinez e Matias Soulé, ma hanno perso durante la sosta rispettivamente Bisseck e WesleyAsromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partitissima di San Siro.

Formazioni ufficiali Inter-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini. All. Gasperini
ARBITRO: Simone Sozza di Milano della sezione di Seregno