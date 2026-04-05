Serie A, voti Inter-Roma 5-2: disastro totale, fioccano i 3

Ecco i voti di Asromalive.it sulla disastrosa partita di San Siro



Prestazione vergognosa della Roma, surclassata dall’Inter soprattutto nel secondo tempo e apparsa a lunghi tratti inerme, facendo rinascere calciatori che fino ad oggi avevano rappresentato un problema per i nerazzurri, come Barella e Thuram. Davvero difficile trovare delle note positive da questi match, basti pensare che Rensch si merita la palma del peggiore in campo nonostante il bell’assist per Mancini.



Voti Inter-Roma 5-2, disastro totale

ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 6 (45′ Ghilardi 5), Ndicka 3, Hermoso 4 (81′ Ziolkowski sv), Celik 3, Cristante 3, Pisilli 5.5, Rensch 4 (58′ Tsimikas 4), Soulé 5.5 (64′ EL Shaarawy 5.5), Pellegrini 5.5, Malen 5.5. All. Gasperini 4

Archiviata la disastrosa sosta per le Nazionali, conclusa con l’esclusione dell’Italia dai Mondiali 2026, la Roma torna in campo in uno dei big match della trentunesima giornata per affrontare l’Inter a San Siro.

Una sfida difficile, che mette in palio punti forse definitivi nella lotta Scudetto e nella corsa Champions League, che verrà seguita con estremo interesse anche da Napoli e Milan, impegnati domani in un decisivo scontro diretto per il secondo posto e per autorizzare voli pindarici.

Chivu e Gasperini festeggiano i recuperi di Lautaro Martinez e Matias Soulé, ma hanno perso durante la sosta rispettivamente Bisseck e Wesley. Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partitissima di San Siro.

Formazioni ufficiali Inter-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini. All. Gasperini

ARBITRO: Simone Sozza di Milano della sezione di Seregno