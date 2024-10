Fiorentina-Roma, esami rinviati e doppia assenza confermata

Fiorentina-Roma è in programma domenica prossima allo Stadio Franchi di Firenze. Una sfida importante che vedrà due assenze di ‘peso’. Quali?

La Fiorentina di Raffaele Palladino vola ed è rientrata dal Salento dopo aver ‘servito’ un tennistico 0-6 al malcapitato Lecce di Luca Gotti che ora vede la sua panchina sempre più in pericolo.

La nuova Fiorentina passata nelle mani dell’ex tecnico del Monza, Raffaele Palladino, è partita con il piede giusto. E’ immediatamente dietro la zona Champions in compagnia di Atalanta, Lazio ed Udinese. La vittoria viola allo Stadio Via del Mare è soltanto l’ultimo tassello di un percorso decisamente positivo. La società di Rocco Commisso ha operato molto, e bene, nell’ultima sessione di mercato. I risultati si stanno vedendo. La vittoria contro il Lecce è stata talmente roboante che ha entusiasmato l’intero ambiente della Viola. Una vittoria che, però, ha lasciato sul campo strascichi esattamente opposti al risultato. Il tecnico Palladino ha infatti perduto due sue pedine fondamentali. Entrambe per infortunio.

Fiorentina-Roma. La Viola ‘piange’ due assenze

Il calendario, dopo la sosta dovuta per le nazionali, riprende al suo ritmo. Giovedì la Viola sarà impegnata in Conference League contro il San Gallo mentre domenica sera al Franchi arriverà la Roma di Ivan Juric.

L’inviata Rai, Sara Meini, ci informa che per il prossimo impegno europeo della Fiorentina, Raffaele Palladino dovrà rinunciare ad Albert Gudmundsson e Moise Kean, entrambi usciti anzitempo dal campo di Lecce. Come riportato da tuttomercatoweb.com la Fiorentina ha da poco emesso un report medico ufficiale riguardante le condizioni dei due attaccanti. Nel quale si legge: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson ha riportato, nel corso della gara odierna con il Lecce, un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore svolgerà, nei prossimi giorni, gli esami diagnostici per stabilire l’entità dell’infortunio. Moise Kean ha, invece, riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra“. Gli esami per Albert Gudmundsson sono stati pertanto rinviati. Rimane la preoccupazione per una doppia assenza che potrebbe protrarsi anche a domenica sera quando andrà in scena la ‘sentita’ sfida contro la Roma.