Dybala terzino e capitano: hanno esonerato Juric

Dybala terzino in Roma-Inter: la prestazione del numero 21 giallorosso ‘costa’ la panchina a Juric. Vogliono dargli la fascia da capitano.

La Roma continua a navigare in acque agitate dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Inter, un risultato che segna un altro passo indietro per i giallorossi in questa stagione già complicata. La partita, disputata in un Olimpico non poco dissidente, ha messo in luce le difficoltà di una squadra ancora lontana dalla sua forma migliore, con una prestazione opaca che ha alimentato ulteriormente le polemiche attorno al tecnico Ivan Juric.

Arrivato per sostituire Daniele De Rossi, Juric non è ancora riuscito a dare l’identità sperata alla squadra. Le critiche si stanno moltiplicando, soprattutto per alcune scelte tattiche che non sembrano valorizzare il potenziale dei giocatori a disposizione. Particolarmente contestata è stata la scelta di schierare Paulo Dybala in un ruolo tatticamente più dispendioso, una mossa che non ha portato i frutti sperati.

Tra i pochi a salvarsi nella giornata di ieri, infatti, c’è proprio l’argentino, che ha mostrato dedizione e sacrificio, lottando su ogni pallone e cercando di prendere per mano la squadra nei momenti difficili. La sua prestazione, anche se non sufficiente a evitare la sconfitta, è stata accolta con applausi dai tifosi, che hanno apprezzato la sua determinazione e il suo impegno, soprattutto in un contesto di generale difficoltà.

Juric spreca Dybala: i tifosi della Roma non ci stanno

Dybala, ha confermato per l’ennesima volta, dunque, il suo status di leader emotivo e tecnico, dimostrando altresì di essere uno dei pochi a non risultare nel mirino di una piazza che ha più volte palesato in questi mesi il dissenso rispetto a gestione societaria e rendimento di alcuni giocatori.

A testimonianza del legame che La Joya è riuscita a costruire con la tifoseria romana, basti leggere i commenti sotto il suo ultimo post su Instagram. Molti tifosi, seppur delusi dall’ennesimo risultato negativo, non hanno mancato di lodare l’argentino per la sua prestazione e il suo spirito combattivo.

In mezzo ai complimenti per Dybala, emergono anche attacchi diretti a Juric. Alcuni sostenitori non hanno risparmiato frecciate al tecnico: “Sei sprecato da terzino, Juric non ci sta capendo nulla“, oppure “Meriti la fascia di capitano, non un ruolo in cui non puoi fare la differenza“.

Frasi che riflettono un sentimento sempre più diffuso tra i tifosi romanisti, convinti che Dybala meriti di essere al centro del progetto, mentre Juric fatica a trovare il bandolo della matassa. Ora, alla Roma tutta spetta il compito di risollevarsi, ma con una tifoseria sempre più insofferente e la pressione mediatica crescente, il cammino si prospetta tutt’altro che semplice.