Inzaghi al posto di Conte, terremoto Inter: incontro segreto e offerta choc

Inzaghi al posto di Conte: terremoto Inter. C’è stato un incontro segreto tra le parti e l’offerta è davvero di quelle choc. Incredibile cosa potrebbe succedere

La crescita esponenziale di Simone Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico dell’Inter, da quando è arrivato in Lombardia, ha sempre alzato l’asticella, stagione dopo stagione, e quest’anno ad aprile si ritrova a lottare su tre fronti. Non solo i risultati, che sono evidenti, ma anche la gestione del gruppo è qualcosa di davvero unico.

Si è parlato nelle scorse settimane di quello che potrebbe essere il futuro del nerazzurro. Squadre della Premier League farebbero carte false per averlo, altre lo tenteranno nel corso della prossima estate. E c’è anche una novità, secondo alcune informazioni che arrivano in questo caso dall’Arabia Saudita. Sì, anche dall’altra parte del mondo starebbero pensando a Inzaghi per la prossima stagione. Anzi, a dire il vero, per la stagione in corso.

Inzaghi all’Al Hilal: c’è stato un incontro

Da uno dei portali arabi viene messo nero su bianco che la dirigenza dell’Al Hilal ha avuto un contatto con Simone Inzaghi mercoledì scorso per prospettargli la possibilità di guidare il club già nel prossimo Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio. La dirigenza avrebbe pure promesso – oltre il solito contratto faraonico – anche una campagna acquisti con almeno 3-4 elementi importanti, e provenienti dall’Europa, per aiutare Inzaghi a vincere il più possibile.

Nei giorni scorsi era venuta fuori, inoltre, anche la notizia di un interesse dello stesso club – attualmente allenato da Jorge Jesus – nei confronti di Antonio Conte. Ma a quanto pare, se si sono mossi verso Inzaghi, è praticamente fallito. Insomma, anche dall’Arabia Saudita stanno tentando il tecnico dell’Inter che, a dire il vero, non sembra essere così intenzionato a lasciare Milano, e una squadra così forte, per andare a prendersi un progetto in costruzione in un campionato sicuramente meno interessante della Serie A. Ma l’incontro, a quanto pare, c’è stato. Ed è meglio stare sempre con le antenne dritte quando si muovono quei club che di problemi economici non ne hanno minimamente e che possono cambiare la vita di tutti.