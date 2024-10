Firma a zero con la Juventus: sostituto dal Milan

Giungono aggiornamenti in merito ad un trasferimento potenzialmente decisivo per l’economia tecnico-tattica del Milan di Fonseca

Scelte radicali, dichiarazioni perentorie e uno scottante derby portato a casa sono gli elementi che, almeno sinora, stanno salvando la panchina a Paulo Fonseca, il quale si trova attualmente ad una manciata (tre) di lunghezze dal terzo posto.

Se è possibile, la controversa e risicata vittoria con l’Udinese di Kosta Runjaić ha ulteriormente acuito le motivazioni delle due fazioni che attualmente caratterizzano la tifoseria rossonera: da una parte chi ha apprezzato il coraggio di tenere fuori dall’undici titolare l’ingombrante gioiello portoghese in maglia numero 10; dall’altra chi, al contrario, crede che l’ex tecnico della Roma stia abbozzando goffamente una serie di scelte forti soltanto nel tentativo di restituire un’illusoria sensazione di controllo.

Ciò che è certo, tuttavia, è che il Milan gode di una serie di singolarità dal valore innegabile e, una di queste, potrebbe abbandonare Milanello prima del previsto.

Thiaw nel mirino del Leverkusen

Oltre all’abbagliante talento di Christian Pulisic e alle continue montagne russe performative di Rafa Leao, tra i meriti del Milan si può annoverare certamente la poderosa crescita compiuta da Malik Thiaw, le cui performance hanno più volte illuminato la Scala del calcio.

L’avventura rossonera del giovane tedesco, tuttavia, potrebbe essere bruscamente interrotta a causa di una serie di contendenti di rilievo, tra i quali spicca senza dubbio il Bayer Leverkusen di mister Alonso.

Difatti il ritorno in patria non appare affatto come una prospettiva poco credibile, in particolare se consideriamo la probabile partenza del pilastro difensivo della aspirine Jonathan Tah – il quale a giugno potrebbe passare alla Juventus a paramentro zero -, la cui assenza dovrà essere immediatamente colmata da un elemento di rilievo.