Clamoroso Vlahovic: caos Juventus, ‘addio‘ ufficiale

Dusan Vlahovic compie un gesto che lascia senza parole i tifosi della Juventus. L’attaccante sorprende tutti con un ‘addio’ ufficiale dopo la sconfitta in casa della Lazio

L’attaccante della Juventus sembra avere perso il feeling con il gol. Anche nella sconfitta bianconera in casa della Lazio il suo apporto offensivo è stato vano per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Nel post partita c’è stata anche la risposta diretta a José Mourinho da parte del vice allenatore della Juve. Mentre in queste ore c’è un ‘addio’ ufficiale da parte del numero 9 che scuote i tifosiu bianconeri.

La ricerca del gol perduto da parte di Dusan Vlahovic va avanti in Serie A. L’attaccante serbo non timbra il cartellino dai primi di febbraio ed anche nella sconfitta di ieri in casa della Lazio non è sembrato essere al massimo della forma. Il suo futuro in casa Juventus appare indecifrabile, ma arriva un netto segnale che fa scatenare i tifosi sul web. La squadra bianconera è uscita sconfitta per 2-1 allo stadio Olimpico contro la Lazio. La formazione di Maurizio Sarri ha consolidato il secondo posto, mentre la Roma di Mourinho ha conquistato la terza piazza in solitaria dopo la vittoria in casa del Torino.

Mossa a sorpresa di Vlahovic: l’attaccante della Juventus dice addio ai social

Dopo il doppio incrocio sull’asse Roma-Torino l’attaccante serbo ha deciso di chiudere il proprio profilo social. Il numero 9 della Juventus ha disattivato il proprio account Instragram, dove ieri aveva postato una storia sulla trasferta nella Capitale. Il segnale è inequivocabile e mostra come il periodo di crisi stia continuando per l’attaccante ex Fiorentina.

La chiusura dell’account Instagram arricchisce di una nuova puntata la telenovela intorno al futuro dell’attaccante bianconero. La sua permanenza alla Juventus non è scontata, e grandi club europei sono stati accostati sulle tracce del serbo. Il segnale che lo stesso Vlahovic lancia sul web potrebbe aprire gli scenari ad una svolta imminente per la sua carriera, l’addio ai social è il preludio di quello alla maglia bianconera? Al calciomercato estivo spetterà l’ardua sentenza.