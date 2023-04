Plusvalenze Juve: la replica ufficiale alla Roma

Penalizzazione e attesa per le sentenze, c’è la risposta della Juve a José Mourinho. Il tecnico portoghese dopo la vittoria in casa del Torino, ha lanciato un messaggio chiaro

La vittoria conquistata in casa del Torino ha proiettato la Roma di Mourinho al terzo posto in solitaria in classifica. Nel post partita della vittoria ai danni della squadra granata, il tecnico portoghese aveva lanciato una frecciata nei confronti della Juventus e la giustizia sportiva italiana. La squadra bianconera, uscita sconfitta dallo stadio Olimpico contro la Lazio, non ha perso tempo ed ha risposto direttamente alle parole dello Special One.

Sono bastate tre parole di José Mourinho per aprire un nuovo confronto a distanza tra la Juventus e lo Special One: “Siamo in Italia“. Il tecnico della Roma, nell’immediato post partita della vittoria in casa del Torino, aveva lanciato una stoccata sulla penalizzazione inflitta alla squadra bianconera. La Juventus è scesa in campo dopo la squadra giallorossa, ed è stata sconfitta dalla Lazio di Maurizio Sarri. Tra dieci giorni ci sarà la sentenza sulla possibilità di annullare la maxi penalizzazione da 15 punti. Ecco le parole del vice allenatore della Juventus indirizzate a José Mourinho.

Mourinho annulla la penalizzazione alla Juve: la replica del vice Allegri

Dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Lazio ha parlato il vice allenatore della Juventus. Massimiliano Allegri non era presente allo stadio Olimpico causa influenza, il vice allenatore Marco Landucci ha risposto così alla frecciata lanciata da José Mourinho. Le parole del vice Allegri: “Non posso rispondere a Mourinho perché lui è un grande allenatore e io sono stato un buon portiere, secondo alcuni neanche così buono. Le sentenze però non le fa lui, no?”

Il numero due della panchina bianconera continua: “Aspettiamo il 19 aprile, Noi abbiamo 59 punti sul campo, anzi 61 contando i due della Salernitana.” Il vice allenatore ha parlato in diretta ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’, rispondendo prontamente alla stoccata lanciata da mister José Mourinho in casa Roma. La parola ora spetterà alla giustizia sportiva, la Juventus in caso di annullamento della sanzione scavalcherebbe i giallorossi portandosi a più sei punti.