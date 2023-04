Calciomercato Roma, via libera Modric: 50 milioni per l’erede

Calciomercato Roma, il nome di Luka Modric può tornare di stretta attualità per Tiago Pinto. Il croato può lasciare il Real Madrid a costo zero: è duello per l’erede

Il futuro di Luka Modric è ancora un’enigma da risolvere in casa Real Madrid. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza e nei mesi scorsi venne accostato anche alla Roma a parametro zero. Ora, secondo le ultime informazioni che rimbalzano dalla Spagna, potrebbe arrivare la svolta sul suo futuro in casa Blancos. Sfida aperta per raccogliere l’eredità del centrocampista croato: duello da 50 milioni per Florentino Perez.

Buona anche la seconda nel mese di aprile per la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa strappa tre punti fondamentali in casa del Torino di Ivan Juric. È bastata la rete di Paulo Dybala dagli undici metri per garantire la vittoria che ha permesso alla Roma di scavalcare le due milanesi in classifica. Ora la squadra giallorossa è attesa dalla sfida europea al Feyenoord, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Su un binario parallelo viaggiano le manovre di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa Roma.

Calciomercato Roma, intrigo Modric a zero: il Real Madrid ha scelto l’erede

Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Spagna il rinnovo di Luka Modric in casa Real Madrid è tutt’altro che scontato. La società spagnola starebbe già ragionando su chi dovrà raccogliere l’eredità del croato e spunta la pista da 50 milioni per i Blancos. Il prescelto a raccogliere l’eredità del numero 10 in casa Real sarebbe Gabri Veiga del Celta Vigo.

Secondo quanto rilanciato dal sito spagnolo Donbalon.com il centrocampista spagnolo classe 2002 sarebbe il candidato numero uno a raccogliere l’eredità di Modric. Il portale evidenzia come da battere ci sia la concorrenza del Manchester United per il Real Madrid. Il club inglese potrebbe spingersi ad una valutazione che superi i 50 milioni di euro, mentre gli spagnoli sarebbero pronti a perdere Luka Modric a parametro zero in caso di fumata bianca con il Celta Vigo.