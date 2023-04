Feyenoord-Roma, decisione drastica prima della partita

Per la partita di Europa League tra Feyenoord e Roma, che va in scena tra qualche giorno, è stata fatta una scelta importante

Giovedì 13 aprile la Roma scende in campo contro il Feyenoord per la gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La partita sarà al De Kuip, lo stadio di Rotterdam, dove l’allerta è alle stelle dopo i recenti comportamenti dei tifosi di casa. Questi, infatti, nella gara contro l’Ajax hanno letteralmente incendiato l’Amsterdam Arena per poi colpire Klaassen con un accendino in testa, provocandogli un taglio.

Un comportamento che ha fatto alzare l’asticella dell’allerta sicurezza, visto che la partita con i giallorossi si preannuncia molto pericolosa. Dopo la sconfitta in finale di Conference League, che ha permesso alla Roma di alzare nel cielo di Tirana la coppa, i tifosi vorranno di sicuro vendicarsi. Ma visto l’atteggiamento sopra le righe delle ultime settimane si teme anche per l’ordine pubblico nella Capitale.

Per questo motivo la trasferta dei sostenitori biancorossi è stata vietata per scongiurare quanto successo anni fa, con gli olandesi che hanno fatto bisbocce a Piazza di Spagna. Quel giorno la Fontana della Barcaccia di Bernini è stata danneggiata in modo serio, con il lancio di bottiglie dei “tifosi” del Feyenoord che ha provocato una serie di microlesioni all’opera, difficili da sanare. Per difendere sia il patrimonio culturale, sia l’ordine pubblico questi non potranno mettere piede nella Capitale.

Feyenoord-Roma, “Speriamo di non dover utilizzare altre misure”

Di contro, il capo della polizia di Rotterdam ha vietato la trasferta ai tifosi della Roma, sempre per mantenere l’ordine pubblico in città. Una scelta obbligata, visto quanto accaduto in passato, Per le gare, soprattutto quella di ritorno del 20 aprile, però, potrebbe esserci il rischio di vedere i tifosi olandesi venire comunque nella Capitale, come successo a Napoli con quelli dell’Eintracht Frankfurt.

Il direttore dell’area tecnica del Feyenoord, Denis Te Klose, ha parlato ai microfoni di ESPN proprio della partita con la Roma. Il livello di attenzione per i tifosi è alto anche nella società che ha posizionato una rete davanti tutti i settori dello stadio: “È stata una decisione drastica, ma data la situazione era l’unica soluzione. vogliamo assicurarci che le reti intorno al campo rimangano al loro posto per il resto delle partite. Per la partita contro la Roma, teniamo vuoto il box dietro le panchine“.