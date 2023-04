Rissa nel post partita, il calciatore denuncia: conferma ufficiale

Rissa tra calciatori nel post partita. La denuncia del protagonista scuote il campionato e c’è la conferma ufficiale sui canali social

Scoppia il caso mediatico che scuote il campionato. Dopo la partita ci sarebbe stato un violento episodio che ha coinvolto due avversari di gioco. La denuncia arriva attraverso i social network da uno dei due protagonisti, che sarebbe stato colpito da un pugno. Ecco tutti i dettagli sul caso che sta scuotendo il calcio europeo: la conferma ufficiale del parapiglia nel post partita è arrivata sui social network.

Fari puntati sul campionato spagnolo, la gara sotto i riflettori è quella tra Real Madrid e Villarreal. I ‘Blancos’ sono stati sconfitti per 2-3 in casa ma le attenzioni della cronaca si sono spostate da quello che è accaduto fuori dal rettangolo di gioco. Nel post partita della sfida di Liga un violento episodio avrebbe visto per protagonisti Federico Valverde del Real e l’avversario Alex Baena. Quest’ultimo ha rotto il silenzio sui social network denunciando l’aggressione subita nel parcheggio fuori dallo stadio.

I fatti sarebbero di una portata decisamente grave. Il calciatore del Real Madrid avrebbe colpito con un pugno l’avversario del Villarreal, aggressione motivata da offese choc che Baena avrebbe proferito in campo. Ecco la ricostruzione del calciatore del Villarreal sui social network.

Le accuse verso Baena vedrebbero il calciatore del Villarreal protagonista di offese clamorose nei confronti del giocatore del Real Madrid. Baena avrebbe offeso i problemi di gravidanza della moglie di Valverde, scatenando la furia di quest’ultimo. Ore dopo la gara è stato lo stesso Baena a rompere il silenzio sui social network. Ecco le parole scelte dal calciatore del Villarreal sul suo profilo Instagram: “Sono molto contento della splendida vittoria della squadra in un palcoscenico come quello del Santiago Bernabéu, ma allo stesso tempo sono molto triste per l’aggressione che ho subito dopo la partita e sono sorpreso da quello che si dice sulla mia persona. È totalmente falso che io abbia detto quella frase.”