Insulto razzista del giocatore, indagine ufficiale dopo il match di sabato

Insulto razzista del giocatore. E’ venuto tutto a galla. Indagine ufficiale da parte della Lega dopo il match di sabato scorso

L’insulto razzista non passerà sottotraccia. Anzi, c’è una dichiarazione ufficiale con una presa di posizione netta da parte della Lega che ha aperto un’indagine. E anche i due club in questione hanno fatto sapere di essere pronti a coadiuvare le indagini per scoprire la verità. In poche parole di andrà fino in fondo.

E’ successo tutto ieri nella Major League Soccer, nella gara tra New York Red Bulls e San Jose Earthquakes. Un giocatore dei primi, al minuto 54 della partita, avrebbe un linguaggio che “viola la politica della Lega” si legge nella nota ufficiale. “MLS ha tolleranza zero per questo linguaggio e sta prendendo sul serio queste accuse – si legge ancora – e un’indagine in merito inizierà prontamente. Ulteriori infatti saranno fornite al termine dell’indagine”.

Insulto razzista, le società pronte a collaborare

Dopo la partita, inoltre, nel momento in cui si sono conosciuti i fatti, le due squadre hanno diramato un comunicato stampa ufficiale dove spiegavano che ovviamente cercheranno di aiutare in tutti i modi le indagini per scoprire la verità. Ovviamente, ancora, non si conoscono i nomi dei calciatori coinvolti nella questione ma ormai il polverone si è alzato e si andrà davvero fino in fondo per fare chiarezza.

Un episodio gravissimo quindi che non verrà di certo preso sottogamba e non verrà nemmeno fatto scorrere in questo modo. Si andrà fino in fondo, si cercherà di lavorare insieme ai club per capire la verità e far sì che tutto non finisca nel dimenticatoio. Anche perché, in maniera del tutto onesta, arrivati a questo punto non sono davvero più tollerabili dei comportamenti del genere. Infine: la partita ieri è stata anche sospesa per oltre 20 minuti per capire, in quegli attimi, cosa fosse successo.