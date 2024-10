Dalla Juve all’Inter, scambio choc in difesa: i nerazzurri non lo vorrebbero cedere ma davanti al cartellino e ai soldi potrebbe mollare la presa

C’è un elemento dentro l’Inter che nonostante non giochi con una certa continuità, indubbiamente stuzzica l’interesse di diverse squadre. Non in Italia, perché servirebbero moltissimi soldi per cederlo ma soprattutto i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di mandarlo via in A, ma all’estero sì, gli estimatori sono tanti.

Il difensore Bisseck, tedesco, giovanissimo, uomo di grande prospettiva che Inzaghi sta utilizzando poco per non bruciarlo, è un elemento che sta stuzzicando l’attenzione soprattutto in squadre di Premier League. Un giocatore che presto potrebbe prendere la porta d’uscita, anche se l’Inter – così come riportato da Interlive.it – non è che abbia tutta questa intenzione di cederlo, anzi tutt’altro, Marotta lo vorrebbe tenere perché conosce bene le sue qualità.

Dalla Juve all’Inter, il Tottenham all’assalto

Certo, qualora si presentasse una big inglese, come il Tottenham in questo caso, che sarebbe pronta a mettere sul piatto un bel po’ di soldini, allora le cose potrebbero cambiare. Non solo cash per il cartellino di Bisseck, ma anche una contropartita tecnica che conosce il campionato italiano e che in Inghilterra ci è volato passando dalla Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, gli Spurs per prendersi Bisseck sarebbero disposti a sacrificare Dragusin, ex bianconero ed ex Genoa, che non sembra avere spazio nel nuovo corso londinese voluto da Postecoglou. Il difensore con un passato italiano, come detto, potrebbe far vacillare Marotta, che lo conosce bene e sa benissimo che non avrebbe bisogno di nessun periodo di ambientamento per inserirsi nel gruppo nerazzurro e in generale nel massimo campionato italiano. E tutto questo ovviamente potrebbe fare la differenza.