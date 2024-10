De Rossi ha firmato, UFFICIALE: tifosi della Roma scatenati

Su Daniele De Rossi bisogna registrare in mattinata una notizia ufficiale che ha fatto scatenare i tifosi della Roma.

Dopo la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, la Roma di Ivan Juric non è riuscita a cambiare l’inerzia del proprio campionato. I giallorossi, infatti, hanno perso domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La Roma, di fatto, ha avuto anche diverse occasioni per andare in gol, ma non hai mai dato la sensazione di una squadra che fosse in ripresa, anzi. Anche perché il gol decisivo di Lautaro Martinez è stato figlio di due grossi errori dei giocatori della Roma, ovvero Nicola Zalewski e Celik.

Con questo ko contro l’Inter, di fatto, la Roma è scivolata ancora di più in classifica. La squadra giallorossa, infatti, è adesso decima in classifica con quattro punti di svantaggio dal Milan quarto. Proprio a seguito di questa sconfitta contro la squadra di Simone Inzaghi, in casa giallorossa si è ripreso a parlare di un nuovo avvicendamento in panchina tra Ivan Juric e lo stesso Daniele De Rossi. Proprio su quest’ultimo, nel frattempo, bisogna registrare una novità molto importante.

Daniele De Rossi ha cambiato agente: ora il suo procuratore è Fali Ramadani

L’ex centrocampista e tecnico della Roma, infatti, ha lasciato l’agente Alessandro Lucci per firmare con la LIAN Sports Group. Quest’ultima , di fatto, è l’agenzia che fa capo a Fali Ramadani, agente dei vari Federico Chiesa e Kalidou Koulibaly.

L’annuncio è stato dato in mattinata dalla stessa agenzia. Per Daniele De Rossi, dunque, è arrivato un nuovo importante cambiamento per la sua carriera. Nel frattempo, molti tifosi giallorossi sperano in un ritorno dell’ex capitano della Roma, come si evince dai tantissimi messaggi pubblicati sotto al post dell’agenzia di Fali Ramadani.