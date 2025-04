Roma, Ghisolfi ‘sblocca’ il nuovo allenatore: “Al lavoro per chiudere”

Manca poco all’annuncio ufficiale del nuovo allenatore della Roma. Le parole di Ghisolfi prima del derby lasciano spazio a pochi commenti

Anche a pochi minuti prima del match tiene banco in casa Roma la questione allenatore. Ne ha parlato il direttore sportivo Ghisolfi, intervistato da Dazn.

“Cerchiamo qualcuno che abbia questa ‘vibrazione’ per la Roma – ha detto il giovane dirigente francese – per questo progetto e questo allineamento con noi e la proprietà”. E poi, un segnale che la scelta è vicina, è arrivato dalle dichiarazioni successive: “Abbiamo valutato i profili: stiamo lavorando per chiudere” ha concluso Ghisolfi. Quindi ci siamo. Una scelta che dovrebbe anche essere ufficializzata nei prossimi giorni. Almeno questa è la sensazione che si respira attorno a Trigoria.