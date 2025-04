Cambio allenatore e addio Roma: treno di sola andata per Milano

Calciomercato Roma, cambio di allenatore e addio immediato ai giallorossi: treno di sola andata per Milano.

Il Derby della Capitale tra Roma e Lazio rappresenta molto più di una semplice rivalità cittadina. Con entrambe le squadre in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, la sfida assume un’importanza cruciale. Attualmente, la Roma si trova a due punti di distanza dalla Lazio, e i risultati possibili di questa sera potrebbero avere un grosso impatto sulla contesa europea che sta accomunando la squadra di Baroni a quella di Ranieri.

La Roma è imbattuta in campionato da dicembre e ha recentemente pareggiato 1-1 contro la Juventus, mantenendo vive le speranze europee. Il derby di questa sera potrebbe essere decisivo non solo per le ambizioni europee della Roma, ma anche per il futuro calciomercato, alla luce della grande discriminante economica che un accesso alla Champions League assumerebbe per le casse dei Friedkin o di Lotito.

Calciomercato Roma, 25 milioni e ritorno a Milano: le ultime su Saelemaekers

In questo contesto, si inseriscono bene anche i recenti discorsi su Alexis Saelemaekers, rivelatosi pedina fondamentale per la Roma. Arrivato in prestito dal Milan il 30 agosto 2024, il belga ha superato un infortunio alla caviglia a inizio stagione per diventare uno dei protagonisti della squadra. Con sei gol e cinque assist in 27 presenze, Saelemaekers ha dimostrato versatilità e determinazione, guadagnandosi la fiducia di Ranieri e l’affetto dei tifosi .

Una prestazione convincente contro la Lazio rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione e potrebbe spingere la dirigenza giallorossa a investire sul suo riscatto. In una stagione dove ogni punto conta, il contributo del belga potrebbe fare la differenza tra un’altra annata in Europa League e il ritorno nell’élite del calcio continentale.

Il suo impatto è stato tale che la Roma sta valutando seriamente l’acquisto a titolo definitivo, nonostante il Milan richieda una cifra vicina ai 25 milioni di euro. A fare il punto della situazione in queste ore, nello specifico, sono state le penne di Milanlive.it che, insistendo proprio sulla richiesta rossonera di 25 milioni di euro, sottolineano come una sua permanenza a Roma potrebbe complicarsi a fine anno.

Nello specifico, ricordando anche degli interessi della Premier League, la su citata fonte specifica altresì come uno scenario tutt’altro che improbabile riguarda proprio il ritorno del belga a Milano, alla luce della grande continuità avuta nell’ultimo biennio tra Bologna e Roma e della centralità che potrebbe assumere nell’attuale e nuovo modulo rossonero basato sul 3-4-3. Anche il cambio di allenatore tra le fila del Milan dovrebbe portare eventualmente alla conferma di un giocatore che è fin qui risultato centrale nei dettami di gioco di tutti i tecnici avuti, da Italiano a De Rossi, passando per Claudio Ranieri.

Dopo un biennio di erranza, dunque, un suo ritorno a Milano a fine stagione, insperato per i tifosi della Roma, potrebbe vederlo finalmente accasarsi nuovamente e in pianta stabile in quel di Via Aldo Rossi.