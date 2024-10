Real Madrid all’assalto, non solo Yildiz: Serie A scippata

Real Madrid all’assalto, non solo Yildiz nel mirino dei madrileni. Ancelotti fa la spesa in Serie A e si porta via il talento della Juventus e non solo

I giovani della Serie A nel mirino del Real Madrid che sarebbe pronto a fare un investimento di oltre 100milioni di euro per strapparli al nostro campionato.

Si parla tanto, e alcune volte anche in maniera esagerata, del nostro campionato: e molti ne parlano disprezzandolo, non vedendo soprattutto quello che di buono c’è, sia sotto il profilo tecnico ma in una maniera maggiore sotto il profilo tattico. Affrontare una squadra italiana in Europa non è semplice per nessuno e in Champions League lo abbiamo visto nel corso di queste uscite. Tant’è che, secondo fonti spagnoli, e precisamente quelle di fichajes.net, anche il Real Madrid sta guardando da vicino ad alcuni elementi che possono fare al loro caso. Elementi giovani, per i quali sarebbero pronti degli investimenti come detto prima davvero importanti.

Real Madrid all’assalto della Serie A: 3 nel mirino

Il primo sulla lista di Florentino Perez sarebbe Yildiz della Juventus: il turco, maglia numero 10 sulle spalle e personalità da vendere, in questa stagione ha firmato già un record, vale a dire quello del giocatore più giovane ad aver segnato in Champions League con la casacca bianconera. Servono almeno 50 milioni di euro, si legge sul portale spagnolo, per strapparlo ai bianconeri. Ma la nostra sensazione è che tutti questi soldi potrebbero non bastare.

A ruota c’è Giorgio Scalvini dell’Atalanta: un tuttofare. Può giocare sia in difesa sia in mezzo al campo. La Dea è bottega cara e lo aspetta, comunque, visto che è fuori per infortunio: e ci vogliono anche altri 45 milioni di euro per prenderlo. Infine, un altro profilo seguito anche per via di quelli che sono i problemi in difesa, è quello di Kayode della Fiorentina: giovanissimo, finito nel mirino di altre big tra le quali il Liverpool, interessa molto al Real Madrid, pronto insomma a fare la spesa in Italia.