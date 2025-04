La Juve ha già mollato Tudor: ecco il nuovo allenatore

Al netto di un buon impatto sulla panchina del club bianconero, il croato potrebbe non esser confermato a fine stagione: i big alla finestra

Quattro punti in due gare, col pareggio nel secondo match ottenuto in trasferta e contro una rivale diretta per la corsa Champions imbattuta da 14 gare e con una striscia aperta di sette vittorie consecutive. È stato certamente rimarchevole l’impatto di Igor Tudor alla guida della Juventus dopo la clamorosa decisione di esonerare anticipatamente, prima della fine della stagione, Thiago Motta.

Colui che avrebbe dovuto condurre la Juve verso un nuovo ciclo di successi ha pagato delle scelte poco condivise dalla stampa ma anche dai tifosi, con una gestione dello spogliatoio che, al netto delle dichiarazioni ufficiali dello stesso tecnico oriundo, non è stata certo felice. Né prodiga di risultati. L’ex difensore della Juve di Lippi non ha fatto altro che restituire al proprio ruolo alcuni giocatori chiave (Yildiz su tutti), facendo finalmente riemergere in superficie quella cattiveria agonistica in campo che è sempre stata una caratteristica della ‘Vecchia Signora‘.

Eppure…eppure tutto questo potrebbe non bastare. Forse nemmeno se la squadra si qualificasse alla prossima Champions, il che farebbe scattare il rinnovo automatico del contratto di Tudor con la Juve. Come noto, infatti, il club bianconero potrebbe invalidare l’accordo con l’allenatore slavo semplicemente pagando una penale di 500mila euro.

Ma se Elkann e soci dovessero davvero rinunciare a Tudor, chi arriverebbe al suo posto? ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto della situazione relativamente alla scottante panchina bianconera.

Da Pioli a Gasperini, si apre il casting per il dopo Tudor

‘Dopo il fallimento della rivoluzione targata Motta (con la complicità di Giuntoli, che aveva investito tanto su di lui), l’idea dominante è quella di investire su un tecnico top, con esperienza e curriculum vincente, per evitare altre brutte sorprese’, sostiene la ‘Rosea’.

Il sogno resta sempre quello di riportare a Torino Antonio Conte, che però dovrebbe prima liberarsi dal Napoli. Anche se, ed è indiscrezione degli ultimi giorni, non esisterebbe alcuna clausola che il tecnico dovrebbe corrispondere per lasciare i partenopei a fine anno, la strada non è semplice.

Altri due profili che piacciono alla dirigenza bianconera sono Stefano Pioli, accostato sempre di più alla Roma di recente, e il ‘solito’ Gian Piero Gasperini, che tornerebbe all’ombra della Mole dopo tanti anni di assenza e potendo vantare un passato juventino non solo da calciatore, ma anche da stimato tecnico delle Giovanili. Un ruolo che ha ricoperto per ben 9 anni dalle categorie inferiori fino alla Primavera.