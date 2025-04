La Roma ha scelto il portiere: affare choc in Serie A

La Roma ha scelto chi sarà l’anno prossimo il portiere della Roma.

Dopo sette vittorie consecutive in campionato, dunque, la Roma domenica sera non è andata oltre il pareggio contro la Juventus. Anzi, una volta aver pareggiato il gol di Locatelli con Shomurodov, i giallorossi hanno cercato di non perdere il match contro la ‘Vecchia Signora’ guidata da Igor Tudor.

Lo stesso Claudio Ranieri, infatti, nel post gara ha ribadito che non devi perdere quando non puoi vincere. Con questo pari, visto anche il pari del Bologna di ieri sera contro il Napoli, la Roma continua ad avere quattro punti di svantaggio dal quarto posto. Anche se ora ha nel mirino anche l’Atalanta, la quale ha un solo punto in più rispetto alla squadra di Vincenzo Italiano.

Archiviato il match con la Juve, quindi, la Roma è attesa dalla gara più sentita della stagione: il derby con la Lazio. Quest’anno, tra l’altro, è ancora più importante, visto che la squadra di Marco Baroni ha due punti in più rispetto ai giallorossi. Tuttavia, in attesa della sfida contro i biancocelesti, in casa romanista bisogna registrare una notizia di calciomercato che riguarda la scelta del prossimo portiere.

Calciomercato Roma, occhi su un portiere che gioca in Serie A: ecco tutti i dettagli

Come riportato dalla redazione del portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, la Roma è sulle tracce di Montipò del Verona. Quest’ultimo, dunque, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Svilar, visto che Gollini lascerà i giallorossi dopo sei mesi dal suo arrivo nella Capitale.

Al momento, dunque, ci sarebbero stati un paio di sondaggi per Montipò. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle novità su chi ricoprirà nella Roma il ruolo di secondo dietro a Svilar.