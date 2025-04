Calciomercato Roma, Ghisolfi pronto a tutto: Pellegrini nello scambio

Il Ds francese rompe gli indugi nell’intreccio di mercato con la big: tra le strade da percorrere c’è anche quella del cartellino del Capitano

Archiviato il buon pareggio casalingo con la Juventus – per come si erano messe le cose, e considerando che tra le rivali nella corsa Champions ha di fatto vinto solo la Lazio, il punto è stato accettato con soddisfazione a Trigoria – la Roma si tuffa in clima Derby, attesa da una sfida che dirà molto sulle ambizioni europee di entrambe le squadre.

Intanto però incombono sempre più le voci di mercato. E quelle sul nuovo tecnico che raccoglierà la scomoda – non sarà facile fare meglio del 73enne di San Saba – eredità di Claudio Ranieri, e sui giocatori che dovranno comporre il roster del prossimo anno.

Tra questi dovrebbe farne parte, quanto meno nei desideri di Ghisolfi e dello stesso tecnico giallorosso, Alexis Saelemaekers, il jolly belga arrivato nella Capitale sul finire dello scorso mercato estivo grazie allo scambio di prestiti chiuso col Milan per Tammy Abraham. Ecco il primo grande nodo da risolvere in vista della prossima stagione.

Sebbene ci sia stato, in fase di definizione dello scambio tra l’ex Bologna e l’attaccante, una sorta di ‘stretta di mano‘ che avrebbe garantito ai giallorossi il riscatto definitivo di Saelemaekers a fine stagione per circa 10 milioni di euro, il Milan non ha alcuna intenzione di lasciare il calciatore alla rivale per una cifra inferiore al valore del giocatore.

La situazione si è subito complicata a causa dei dubbi, già espressi dalla dirigenza rossonera, sulla possibilità di trattenere il britannico – a segno nelle ultime due gare tra Coppa Italia e campionato – a Milano rendendo così definitivo lo scambio di mercato.

Roma, nell’affare Saelemaekers rientra anche il Capitano

A chiudere l’elenco dei problemi, ben noti a Ghisolfi e soci, per il desiderato arrivo del belga a titolo definitivo a Roma, c’è anche l’ingaggio di Abraham. Che percepisce 4 milioni di euro netti l’anno a fronte dei poco più di 2 che regolarmente incassa Saelemaekers. Tralasciando in questa fase l’interesse che taluni club inglesi stanno manifestando sull’ex Chelsea – grazie alla cessione del bomber la Roma potrebbe finanziare l’acquisto dell’ex Anderlecht dal Milan con una trattativa separata – nuove possibilità spuntano all’orizzonte.

Nella sua edizione odierna ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto della situazione sui vari calciatori che il club meneghino ha dirottato in prestito e che dovrebbero far ritorno alla base ma solo di passaggio. Tra questi ovviamente c’è anche il trottolino 25enne, per il quale la Roma, sostiene il quotidiano, dovrebbe sborsare oltre 15 milioni. E su cui, segue la ‘Rosea’ ci sarebbero due club stranieri interessati.

L’alternativa, come detto, è far rientrare Abraham nell’affare oppure…inserire nello scambio un certo Lorenzo Pellegrini, il Capitano giallorosso col contratto in scadenza nel 2026 e poche possibilità di rinnovare l’accordo coi giallorossi.

Insomma, Ghisolfi pare davvero pronto a tutto pur di riscattare uno degli elementi più positivi nella stagione dei capitolini. Se la strada dello scambio con l’inglese non dovesse portare risultati, si punterebbe ad inserire nell’affare il numero 7, sul quale insiste da tempo anche l’interesse del Napoli.