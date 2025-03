Frattesi al posto di Pellegrini: firma insieme al nuovo bomber

Frattesi al posto di Pellegrini: firma insieme al bomber che interessa anche alla Roma. Rivoluzione in atto e scippo clamoroso

Come è successo lo scorso mese di gennaio, anche la prossima estate la Roma sarà alla ricerca di un attaccante. Il solo Dovbyk – che nonostante segni e anche il giusto non è che sia del tutto entrato nelle grazie dei tifosi – non può bastare. E pensare che in un club come quello giallorosso, con tutto il rispetto per quello che sta facendo fino ad oggi, il sostituto possa essere Shomurodov, ci pare esagerato.

Soprattutto se la Roma volesse alzare l’asticella, com’è giusto che sia, e puntare a qualcosa in più di una qualificazione Champions League. Sì, è vero, magari andiamo oltre con il pensiero, ma il discorso non fa una piega. Una società come quella giallorossa, che probabilmente prenderà un allenatore importante se Ranieri dovesse decidere, come sembra, di smettere, ha bisogno di giocatori altrettanto importanti. E un profilo, accostato e anche molto lo scorso mese di gennaio, è sicuramente quello di Lorenzo Lucca. Anche dopo la gara appunto contro i friulani Ranieri aveva confermato un certo interesse. Bene, arrivare al classe 2000 dell’Udinese non sarà per nulla semplice.

Calciomercato Roma, Inter e Napoli su Lucca

Secondo le informazioni che infatti sono state riportate da Sky Sport, sul giocatore, oltre il Milan che aveva provato a prenderlo a gennaio (poi la svolta Gimenez), sarebbe arrivato anche l’interesse di altri due club importanti in Serie A: l’Inter e il Napoli.

I nerazzurri hanno bisogno di un profondo restyling alla prima linea, con Arnautovic e Correa in bilico e stesso discorso si potrebbe anche fare per Taremi. Gli azzurri di Conte, invece, hanno in mente di dare a Lukaku un sostituto all’altezza, anche per quelle che sono le caratteristiche fisiche. Insomma, si sono aggiunte due pretendenti importanti per un giocatore che sta facendo benissimo e che non ha mai nascosto la sua voglia di approdare in un grande club.

Ma non solo: sempre secondo le informazioni che sono state riportate da Di Marzio, il Napoli potrebbe provarci anche con Davide Frattesi, da sempre un giocatore che piace alla Roma. Da quelle parti, gli azzurri, hanno anche tentato di prendere Pellegrini lo scorso mercato di gennaio, ma uno esclude l’altro. Insomma, una situazione da monitorare con molta attenzione nei prossimi mesi e con un mercato che inizia già dal mese di marzo a farsi abbastanza caldo.