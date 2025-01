Non solo Abraham e Saelemaekers: terzo fronte Milan e Roma | ASRL

Colloqui continui tra giallorossi e rossoneri durante il calciomercato di gennaio dopo lo scambio estivo.

Imprescindibile per Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di esterno destro a tutta fascia, Alexis Saelemaekers ha sin qui ripagato la fiducia dell’allenatore della Roma a suon di buone prestazioni, gol (quattro) e assist (due). Arrivato la scorsa estate in uno scambio di prestiti con Tammy Abraham, il jolly belga ha già fatto sapere alla dirigenza giallorossa e al suo entourage di voler trasformare la propria avventura capitolina a titolo definitivo e nei giorni scorsi il suo agente è arrivato a Milano per parlare con il club rossonero.

Sul tavolo, ovviamente, c’è la possibilità di cedere definitivamente Tammy Abraham al Milan, valutando i cartellini dei due calciatori praticamente allo stesso modo. A differenza dell’ex Bologna, l’attaccante inglese sin qui non ha del tutto convinto dirigenza e tifosi, soprattutto in campionato dove ha collezionato appena due gol e tre assist. Il bilancio complessivo recita tuttavia sei reti e comprende anche quella che ha regalato la Supercoppa italiana ai rossoneri contro gli acerrimi rivali dell’Inter.

Calciomercato Roma, non solo Abraham e Saelemaekers con il Milan

Benché non abbia ancora scartato l’idea di acquistare a titolo definitivo l’ex Chelsea, il Milan ha sicuramente meno fretta della Roma nel voler trasformare il prestito dello stesso in un acquisto a titolo definitivo e per questo nei continui colloqui tra i due club si stanno esplorando anche altri sentieri. Il primo prevede un acquisto slegato di Saelemaekers da parte dei capitolini, ma non è il solo.

Nei giorni scorsi, ad esempio, si è parlato anche di Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, ma i due centrocampisti non sono gli unici profili emersi. Con il nuovo pressing della Juventus su Fikayo Tomori e la possibile partenza di Strahinja Pavlovic, i rossoneri avranno bisogno di rinforzi anche in difesa e, secondo quanto appreso da Asromalive.it, in questo senso fanno fede alcuni colloqui informali su Mario Hermoso. Arrivato a settembre a parametro zero, il difensore spagnolo ha disatteso le aspettative giallorosse e una sua partenza a gennaio non è affatto da escludere, come testimoniano le offerte ricevute dalla Spagna e dalla Turchia. Per ora, come detto, si tratta di una semplice richiesta d’informazioni, ma non è escluso che la pista possa scaldarsi nel momento in cui il Milan dovesse cedere almeno uno dei suoi centrali