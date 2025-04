Totti ha firmato il contratto: ingaggio record

L’ex Capitano giallorosso, al centro di polemiche già nelle scorse settimane, ha accettato la proposta: ingaggio da capogiro

Basta il nome. Basta la figura. Qualunque cosa faccia o dica, dovunque sia, che si parli di Roma o di calcio (o di tennis e padel, sue ‘nuove’ passioni), Francesco Totti è costantemente al centro dell’attenzione mediatica.

Se poi, come sul finale dello scorso anno solare, il suo nome è stato al centro di un possibile ritorno in Serie A da calciatore, le indiscrezioni, le voci, i rumors, si moltiplicano. Per non parlare degli appelli ‘indiretti’, lanciati in qualche modo dallo stesso Claudio Ranieri nonché da eminenti personaggi legati alla storia della Roma, per un auspicato ritorno nel club del suo cuore con un rulo che sarebbe comunque tutto da definire.

Divenuto negli ultimi mesi ambassador di Betsson Sport – il colosso delle scommesse – la leggenda giallorossa è stato al centro di un’aspra polemica nelle scorse settimane. La sua intenzione di partecipare, in qualità di ospite d’onore, ad un evento che si sarebbe tenuto a Mosca, la capitale russa al centro dell’attualità politica per via del conflitto bellico ancora in corso con l’Ucraina, gli ha riservato una serie di attacchi mediatici portati dallo stesso mondo istituzionale.

Dopo aver rifiutato, visibilmente infastidito, la consegna dell’ennesimo Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli di ‘Striscia la Notizia‘, l’ex Capitano ha rotto gli indugi. Proprio nella giornata di ieri 7 aprile, in compagnia del figlio Christian, Francesco Totti è sbarcato nella capitale russa. Con tanto di dichiarazioni rilasciate all’emittente ‘Match TV’.

Totti a Mosca, ingaggio da urlo per l’ex Capitano

Al suo arrivo gli hanno messo subito tra le mani una maglia di colore azzurro con il numero 10. Come quella della nazionale. Per partecipare come ospite d’onore all’International RB Award, l’edizione 2025 del Premio che si terrà presso il Palazzo della Ginnastica Irina Viner, il primatista All Time di gol nella storia giallorossa riceverà un cachet da sballo.

“Senza dettagli, ma si tratta di un numero a sei cifre in euro“, ha riferito il direttore generale del Bookmaker Rating (main sponsor della serata) Asker Tkhalidzhokov riguardo al compenso riservato al ‘Pupone’,aggiungendo che “probabilmente si tratta dell’ambasciatore più caro della storia del premio“, ha concluso con una breve dichiarazione alla stampa.

A dispetto quindi delle aspre polemiche intercorse in Italia sull’opportunità di recarsi in Russia considerando la delicatezza della situazione politica e sociale, Totti ha risposto a modo suo. Onorando la sua professionalità, che lo avrebbe portato ‘anche in Ucraina, se mi avessero chiamato là’, come aveva avuto modo di dichiarare diversi giorni fa.