Totti in Russia, UFFICIALE: tifosi sotto choc, svelato il motivo

Polemiche a non finire per l’annunciata presenza del Capitano ad un evento legato al brand di cui è ambassador: c’è la nota ufficiale

Lungi dall’esser diventato ‘invisibile’ nelle cronache sportive e nelle notizie legate al mondo di quel calcio che ha illuminato per 25 anni, Francesco Totti fa sempre notizia. Già accreditato di un clamoroso ritorno in campo, poi sfumato, per il supposto interesse di alcuni club di Serie A che avrebbero fatto di tutto per convincerlo a tornare all’attività agonistica, il Capitano per antonomasia della storia della Roma è al centro di una nuova polemica.

Dalle colonne de ‘Il Messaggero‘ si riferisce infatti di una sua partecipazione, pubblicizzata in modo anche plateale, ad un evento che si terrà l’8 aprile in una grande Capitale europea. E dove sarebbe il problema? La questione ha scatenato polemiche perché la città in questione è niente di meno che Mosca, la casa di Putin, al centro di febbrili negoziati con l’Unione Europea, gli Stati Uniti e ovviamente l’Ucraina per porre fine al conflitto tra quest’ultima e la stessa Russia.

Totti, nel giorno suindicato, sarà ospite d’onore dell’International RB Award a Mosca, uno degli eventi più importanti al mondo dedicato ogni anno allo sport e alle scommesse, organizzato da uno dei principali organi di informazione russi. Il viaggio ha scatenato polemiche sui social e sul web nei confronti della bandiera giallorossa, già testimonial e uomo immagine di diverse aziende legate al gioco.

Totti in Russia, divampa la polemica: la nota dell’entourage

Già da qualche giorno sui tabelloni delle strade di Mosca campeggiano immagini di Totti di spalle con la maglia numero 10 e la scritta: “L’imperatore sta arrivando nella Terza Roma“, dove per “terza Roma” s’intende ovviamente la capitale russa. Lo spot fa leva su uno dei soprannomi storici del calciatore: “Ultimo imperatore di Roma“. Una dicitura che mal si concilierebbe, secondo i detrattori, con le mire espansionistiche del premier Putin. Sui social e non solo sono innumerevoli le critiche, provenienti ovviamente anche dal mondo della politica, per la decisione del Pupone di recarsi nella Capitale russa.

Nelle scorse ore è arrivato il commento dell’entourage dell’ex giocatore, che ha posto l’accento sul fatto che annualmente vengano emessi migliaia di visti lavorativi per la Russia. E che decine di aziende italiane sono in affari con Mosca. A tal proposito, sembra strumentale sfruttare il nome di Totti per cavalcare una campagna mediatica anti-Russia. Nonostante ciò, sottolinea l’entourage di Totti, Francesco si riserverà di valutare la questione più attentamente e di prendere una decisione solo nei prossimi giorni.