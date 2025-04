Allegri al posto di Conte: la Juve ha chiuso il cerchio

Per la Juventus ci sono degli importanti aggiornamenti sul futuro sia di Conte che di Allegri.

La Juventus di Igor Tudor, dopo aver battuto il Genoa all’Allianz Stadium, ha ottenuto un pareggio importante in trasferta. Domenica sera, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha pareggiato per 1-1 allo Stadio Olimpico contro la Roma di Sir Claudio Ranieri.

Il pari contro i giallorossi, visto anche il ko dell’Atalanta nello scontro diretto contro la Lazio, può essere considerato positivo per la Juventus. Quest’ultima, considerando anche il pari del Bologna contro il Napoli, ha sempre nel proprio mirino la zona che porta alla prossima edizione della Champions League.

Questo, di fatto, è l’obiettivo che Igor Tudor per sperare di essere confermato alla guida della Juventus. Anche se sulla panchina bianconera continuano essere accostati nomi di grandi allenatori come quelli di Massimiliano Allegri ed Antonio Conte. Proprio su questi due tecnici, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Juventus, grosse novità sul futuro di Antonio Conte e Massimiliano Allegri

Come scritto da Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, Massimiliano Allegri è infatti il primo nome di Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte, sempre se quest’ultimo dovesse lasciare il Napoli. La permanenza di quest’ultimo all’ombra del Vesuvio, di fatto, non è così certa.

Il patron partenopeo, per non farsi trovare impreparato, avrebbe già pensato a Massimiliano Allegri. Anche perché il tecnico toscano era già stato vicino al Napoli, ma poi quell’anno arrivò Luciano Spalletti.