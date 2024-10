Dybala via dalla Roma: così la grande rivale supera Simeone

Dybala via dalla Roma: in questo modo la grande rivale ha in mente di superare Simeone. L’assalto alla Joya è già partito

Il contratto è in scadenza alla fine di questa stagione. Ma al raggiungimento di 14 presenze da almeno 45minuti scatterà il prolungamento automatico dell’accordo. Paulo Dybala, in questo modo, potrebbe essere sicuro di rimanere alla Roma.

Lui nell’estate che da poco ci siamo messi alle spalle ha dimostrato di voler combattere ancora per questi colori. Lo ha fatto in primis rifiutando una montagna di soldi dal club arabo che era pronto a ricoprirlo d’oro. E poi lo ha anche dimostrato in campo, soprattutto domenica sera nella sfida contro l’Inter quando ha fatto quasi il terzino, rincorrendo tutto e tutti, più che l’attaccante alle spalle di Dovbyk. Sembra chiaro, insomma, che lui le motivazioni ce l’abbia.

Addio Dybala: ci provano Siviglia e Atletico Madrid

Ma nonostante tutto questo il futuro dentro la Roma non è scritto e non è sicuro. Soprattutto perché l’argentino, almeno stando alle informazioni che vengono riportate da todofichajes.net, sarebbe sempre nel mirino di un paio di club spagnoli.

In primis c’è il Siviglia – si legge – anche se un eventuale assalto per Dybala si deve legare ovviamente alla partecipazione europea degli andalusi; poi, dopo averlo valutato nel corso dei mesi passati, si potrebbe rivedere un interesse dell’Atletico Madrid di Simeone, che potrebbe comporre un tridente da sogno con Dybala, Griezmann e Alvarez, l’ex attaccante del Manchester City che con la Joya ha vinto il Mondiale in Qatar con la maglia Albiceleste. In poche parole, come sottolineato, il futuro è tutto da scrivere e, in tutto questo, si legge infine che il Siviglia per cercare di anticipare la concorrenza di tutte le altre squadre che si potrebbero presentare ha deciso di avviare già i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Un assalto praticamente già partito.