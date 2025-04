Lautaro Martinez croce e delizia: bomba da 150 milioni e addio Inter

Sulla cresta dell’onda per il gol al Bayern Monaco, il futuro di Lautaro Martinez continua a tenere banco senza soluzione di continuità. Lo scenario

Impreziosendo una prestazione da urlo con un gol da urlo, Lautaro Martinez ha risposto con i fatti, ancora una volta. Il capitano dell’Inter ha preso per mano la squadra nel momento più importante della stagione, disimpegnandosi al meglio non solo in fase offensiva ma anche dalla cintola in giù.

Una prova maiuscola sotto tutti i punti di vista che certifica – semmai fosse necessario – l’impatto concreto del centravanti argentino in un attacco che, dati alla mano, non può prescindere dalle sue giocate. Per spirito di abnegazione, lavoro per la squadra e cattiveria agonistica, il ‘Toro’ è infatti l’arma in più della compagine di Inzaghi che può sognare il Triplete. Allo stesso tempo, però, le ottime prestazioni fornite in campo internazionale da Lautaro Martinez hanno contribuito ad accendere su di lui i fari di diversi club pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Benché il profondo legame che l’argentino ha instaurato con tutto l’ambiente, una compagine dalla Premier League sarebbe pronta a far saltare il banco per regalare al suo allenatore il rinforzo in attacco tanto atteso.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: l’Arsenal punta Lautaro Martinez per l’attacco

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, l’Arsenal avrebbe inserito proprio il capitano dell’Inter nella sua lista dei desideri per puntellare il proprio reparto offensivo. Pur non perdendo di vista Sesko e Osimhen – per i quali ci sono già stati delle chiacchierate nelle scorse settimane – i Gunners sono pronti a bussare alla porta dell’Inter mettendo sul piatto una proposta da circa 150 milioni di euro.

Proposta che, secondo la fonte in questione, ‘difficilmente potrà essere ignorata’. In realtà non è la prima volta che Lautaro Martinez – o comunque uno dei tanti big della rosa di Inzaghi – finisce sotto la luce dei riflettori, alimentando spifferi ed eventuali proposte irrinunciabili. Fino a questo momento, però, ha sempre prevalso la fiducia nel progetto nerazzurro e i suoi costanti spunti di crescita. Di fatto, anche in vista di questa estate, la proprietà meneghina sembra avere le idee molto chiare avendo già messo in preventivo quelle cessioni dalle quali ricavare un lauto tesoretto da investire immediatamente. La cessione di Lautaro Martinez – almeno fino a questo momento – non sembra essere in preventivo a maggior ragione vista la volontà del diretto interessato. Staremo a vedere cosa succederà.