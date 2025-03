Svolta Osimhen, ‘accordo’ raggiunto: pagano la clausola

Il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe delinearsi meglio dopo l’affondo della big: clausola pagata e Juve al palo

Finito in prestito secco al Galatasaray a seguito di un duro tira e molla tra il calciatore, supportato dal suo entourage, e l’intransigente patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen resta uno degli attaccanti più forti in circolazione. I numeri da urlo, del resto attesi, della sua avventura turca hanno di fatto moltiplicato il numero delle pretendenti sul bomber.

Legato ancora al Napoli da un contratto in scadenza nel 2026 con tanto di clausola rescissoria attivata nell’accordo, il nigeriano è il sogno proibito della Juve, dove Cristiano Giuntoli, che ben lo conosce, pare disposto a tutto pur di portarlo alla Continassa.

Si dà il caso però che l’uomo del terzo scudetto dei partenopei sia ambìto non solo dai ricchissimi club della Saudi Pro League già oggetto dei primi mal di pancia dell’attaccante addirittura due estati fa, ma anche dagli ambiziosi club di Premier League. Chi per un motivo, chi per l’altro, tutti sognano di ingaggiare la pantera di Lagos.

Lo vuole lo United, che forse si sarebbe aspettato di più da Joshua Zirkzee. Lo vuole il Chelsea, che ha riaperto i rubinetti dopo gli annunciati problemi relativi al FPP. Ma soprattutto lo vuole l’Arsenal, alla costante e sempiterna ricerca di un vero ‘numero nove’ che possa concretizzare in gol l’enorme mole di gioco prodotta dai ragazzi di Mikel Arteta.

Osimhen, l’Arsenal rompe gli indugi: è il prescelto di Arteta

Già sulle tracce del costosissimo Alexander Isak – si parla addirittura di un prezzo di 150 milioni di sterline che il Newcastle avrebbe chiesto per la sua cessione – di Viktor Gyökeres (già pallino di Amorim allo Sporting CP), di Benjamin Sesko, in uscita dal Lipsia, e di quel Dusan Vlahovic che forse la Juve lascerebbe partire di buon grado in direzione Londra, i Gunners hanno preso la loro decisione.

Secondo quanto riferito dal portale ‘Dailytrust.com‘, l’allenatore basco avrebbe dato mandato per affondare il colpo sul formidabile bomber di proprietà del Napoli. L’assenza di un finalizzatore da oltre 20 gol a stagione, vieppiù limitante dopo il grave infortunio occorso a Gabriel Jesus, ha convinto la dirigenza inglese a puntare al colpo grosso.

La clausola di 75 milioni d euro potrebbe non rappresentare un problema per l’Arsenal, disposto ad onorare quanto richiesto dal club azzurro per finalizzare la cessione. Osimhen è considerato la pedina mancante di un meccanismo quasi perfetto che, al di là della scorpacciata di gol rifilata al PSV nell’andata degli ottavi di Champions League, ha proprio nella mancanza di cattiveria sotto porta e di doti realizzative il suo tallone d’Achille.