Addio Vlahovic, Giuntoli non crede ai suoi occhi: offerta choc

Addio Vlahovic, Giuntoli non crede proprio ai suoi occhi: offerta choc per l’attaccante bianconero che saluterà alla fine di questa stagione

Di una cosa sola vi è certezza in questo momento: Dusan Vlahovic, alla fine di questa stagione, lascerà la Juventus in maniera definitiva. Qualcuno potrebbe obiettare su questa cosa, ma è meglio spiegare i motivi che fanno dire a tutti che non c’è nessuna possibilità che il rapporto possa continuare.

Il primo è quell’evidente rapporto tra il giocatore e Thiago Motta, tecnico della Juventus, che non è mai sbocciato. Dal momento in cui in bianconero è arrivato Kolo Muani il serbo ha giocato poco e il tecnico gli ha sempre preferito il francese concedendogli pochi minuti. E poi, questione ovviamente più importante, è quella relativa all’ingaggio: Vlahovic prende 12 milioni di euro all’anno e non sembra essere intenzionato ad abbassare le proprie pretese e questo costringe la Juventus a cederlo, perché le casse bianconere non si possono permettere una cifra del genere. Insomma, l’addio è scontato, senza dubbio, come sembrava scontato anche il prezzo del cartellino. Ma così, a quanto pare, non è.

Addio Juventus: Arsenal pronto a versare 60 milioni

Si è molto discusso del valore di Vlahovic ad un solo anno dalla scadenza del contratto. Si è parlato in queste settimane di 30-35 milioni di euro. Ma secondo quanto scritto da CaughtOffside, l’Arsenal di Arteta, che ha sempre mostrato un certo interesse nei confronti dell’attaccante classe 2000, sarebbe disposto ad avviare i contatti con la Juventus mettendo sul piatto la bellezza di 60 milioni di euro per strapparlo, pure, a quella concorrenza che vuoi o non vuoi ci sarà la prossima estate.

Davanti a queste cifre – e siamo sicuri per quanto vi abbiamo raccontato anche davanti a cifre minori – nessuno dentro la Juventus si prenderebbe il lusso di dire no. E Giuntoli non crederebbe davvero ai suoi occhi se questa offerta dei Gunners dovesse davvero arrivare nel suo ufficio. Siamo sicuri che accetterebbe in maniera immediata.