Calciomercato Roma, firma da 10 milioni: contatti già avviati

Calciomercato Roma, firma da 10 milioni di euro. Contatti già avviati tra la proprietà e il giocatore. Contratto fino al 2029

Mai così male da 14 anni a questa parte. La Roma, con dieci punti in classifica e il decimo posto, non riesce a invertire la rotta, non riesce a dare un senso diverso alla propria stagione. Non riesce, in nessun modo, a vincere una partita.

Contro l’Inter è andata in scena l’ennesima prestazione da “vorrei ma non posso”. Almeno questa è stata la sensazione fino ad un certo punto. Fino a quando, almeno, non è salito in cattedra forse l’unico che fino al momento si è guadagnato quello stipendio che la proprietà gli elargisce ogni mese. E diciamo che per quello che ha fatto vedere è troppo poco. Ecco perché il club ha avviato già avviato i contatti per blindarlo.

Calciomercato Roma, Svilar fino al 2029

Se fino a qualche giorno fa si parlava di incontri in programma per il rinnovo di Svilar, questa mattina Il Messaggero in edicola svela che tra la società e l’entourage del giocatore sono partiti i colloqui per mettere nero su bianco. Oltre al prolungamento del contratto ci sarà anche un sostanzioso ritocco verso l’alto dell’ingaggio, più che raddoppiato.

Da 800mila euro all’anno si passerà a 2 milioni di euro (10 milioni, quindi, fino al 2029) anche per rispedire al mittente quelli che sono gli interessi di due club inglesi – Wolverhampton e West Ham – che avevano messo nel mirino il portiere della Roma. Che sta facendo il suo compito al massimo, dimostrando di essere un estremo difensore importante che per il numero di parate che sta facendo è forse il migliore della Serie A. Nel finale della gara contro l’Inter ha tenuto a galla la squadra con le parate su Thuram e Dumfries che hanno reso il finale meno amaro. E hanno pure lasciato l’amaro in bocca perché se qualcuno lì davanti avesse fatto il proprio allora potremmo essere qui a parlare di un risultato diverso. Così non è stato. Ma lui, comunque, è pronto alla firma.