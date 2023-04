Calciomercato Roma, Firmino giallorosso: accordo trovato

Calciomercato Roma, il futuro di Firmino sembra arrivato ad un passo dalla svolta. Il brasiliano, in scadenza dal Liverpool, avrebbe trovato l’accordo

L’attaccante brasiliano, da otto stagioni in forza al Liverpool, cambierà casacca in estate a parametro zero. Secondo le ultime notizie di calciomercato il suo futuro sembra deciso, c’è l’accordo per il suo imminente futuro. Anche la Roma di José Mourinho è stata accostata alla suggestione Firmino in scadenza di contratto. Tiago Pinto continua ad essere molto vigile sui profili in scadenza di contratto, ed anche il brasiliano è stato segnalato sulla lista del general manager portoghese.

La Roma è attesa da una gara cruciale, questa sera allo stadio Olimpico contro il Feyenoord. La squadra allenata da José Mourinho è a caccia di una nuova rimonta europea, stavolta in palio ci sono le semifinali di Europa League. In uno stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito la squadra giallorossa è chiamata alla prova perfetta per sbarazzarsi degli olandesi, sconfitti nella scorsa finale di Conference League. Su un binario parallelo alla volata finale della stagione, viaggiano le manovre di Tiago Pinto. Anche in vista della prossima sessione di calciomercato estivo il general manager portoghese sta vagliando diverse piste a parametro zero per la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, in Turchia non hanno dubbi: accordo tra Firmino e il Galatasaray

Il dirigente ex Benfica sembra ad un passo dalla chiusura del colpo Aouar, in scadenza di contratto dal Lione. Per la difesa si è riaccesa la pista che porta a guardare ad Evan Ndicka a parametro zero, mentre in attacco era spuntata la suggestione Firmino. Le ultime notizie in arrivo dalla Turchia non lasciano dubbi sul futuro dell’attaccante brasiliano.

Secondo quanto evidenziato dal sito turco Ajansspor.com, l’attaccante del Liverpool avrebbe già trovato l’accordo con il Galatasaray. Firmino sembra ad un passo da diventare un nuovo attaccante giallorosso, ma non nella Roma di Mourinho. Il futuro del calciatore brasiliano sembra essere ben indirizzato verso i giallorossi di Istanbul, guidati in panchina da Okan Buruk. La stessa squadra in cui milita l’ex Roma Nicolò Zaniolo sembra pronta a piazzare il colpo Firmino a zero.