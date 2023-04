Calciomercato Roma, un campione del Mondo per Mou: c’è anche la Juve

Calciomercato Roma, un Campione del Mondo per Mourinho. Sfida a mezza Serie A per il grande rinforzo.

In questi anni si è assistito ad un massiccio approdo all’ombra del Colosseo di elementi importanti e vantanti alle proprie spalle carriere ricche di esperienze e importanti trionfi. Il trapasso verso un modus operandi adoperato già in passato, è stato certamente segnato dall’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa, bravissimo in tanti momenti e contesti a portare sotto la propria egida giocatori del calibro di Matic, Wijnaldum o Dybala.

Qualità e capacità calcistiche a parte, i detti elementi hanno certamente permesso di acuire saggezza e capacità di gestione dei momenti da parte di una squadra che da tempo, ormai, sta cercando di calibrare una felice coesistenza tra giovani e valorosi profili e profili dal calibro internazionale come quelli appena nominati. Se a ciò si aggiungono le diverse notizie di questi giorni, si comprende bene come la strada tracciata vada nella direzione di una ricerca di profili di tale calibro, soprattutto se in grado di poter approdare a condizioni vantaggiose.

Calciomercato Roma, sfida anche alla Juventus per Umtiti

I nomi di Aouar, Veltman o Ndicka acuiscono tale consapevolezza e si inseriscono in un incastro di discorsi che potrebbe toccare anche altri giocatori. I reparti da rinforzare restano infatti numerosi e, tra i vari, si segnala un terzetto difensivo che potrebbe comunque andare incontro a delle modifiche.

Questo alla luce sia della posizione ormai marginale di Kumbulla che all’attesa per il riscatto di Llorente, valutato attualmente 18 milioni di euro e circa il quale andrà ponderata una posizione ben precisa, così come per l’eventuale prosecuzione dei rapporti con Ibanez, considerato sacrificabile di fronte alla giusta offerta. A tal proposito, non sfugga quanto riferito da Calcionow, relativamente all’interessamento fittissimo in Serie A per Umtiti.

L’ex campione del Mondo, dopo problematiche fisiche iniziali, ha ritrovato sé stesso e la propria condizione in quel di Lecce, senza però per ora convincere il Barcellona a puntare su un suo ritorno in estate. La felice coesistenza con Baschirotto non potrebbe però durare a lungo, alla luce dell’interesse generato dal francese tra le fila delle top del nostro campionato. Tra queste, oltre alle due milanesi e alla Juventus si segnala anche la Roma.