Mancini in Arabia Saudita, annuncio imminente: ingaggio faraonico

Mancini in Arabia Saudita, confermate tutte le anticipazioni: annuncio imminente e ingaggio faraonico per il tecnico.

Lo scorso 14 agosto sono arrivate le dimissioni inaspettate di Roberto Mancini. La Federazione comunque ha già trovato il sostituto che è Luciano Spalletti, ma quella decisione dell’ex commissario tecnico, che pochi giorni prima era diventato coordinatore dell’Under 21 e dell’Under 20 sono ancora al centro delle cronache.

Sì, oggi Gravina ha preso posizione, ma la cosa più importante, secondo quanto racconto da notizie.com, è che Mancini sarebbe pronto a tornare in pista in maniera immediata. Per quello che è un treno che, nella vita, passa solamente una volta. Il suo ruolo sarà ancora quello del commissario tecnico. E, così come ampiamente annunciato pure da calciomercato.it, la destinazione sarebbe già stata scelta.

Mancini in Arabia Saudita, ecco il suo stipendio

Roberto Mancini dovrebbe diventare il prossimo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Sì, da quelle parti hanno deciso di prendere l’ex ct azzurro che sulla panchina della nazionale ha vinto l’Europeo. Il marchigiano sarebbe stato convinto anche da un’offerta economica davvero clamorosa: si parla della bellezza di 50milioni di euro all’anno per guidare una nazionale di un campionato che non passa giorno senza annunciare un colpo di mercato proveniente dall’Europa.

Non è da escludere, si legge, che nelle prossime ore non arrivi anche l’annuncio ufficiale di questo affare. Per quella che per Mancini sarebbe davvero una di quelle occasioni che nessuno può minimamente pensare di rifiutare. Una di quelle offerte da accettare al volo. Con un progetto che probabilmente è anche stimolante: con un campionato in crescita come quello saudita, anche la nazionale potrebbe seguire le orme. Con Mancini artefice. Sì, oltre la questione economica stimola anche questa cosa.