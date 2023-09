Processo Juventus, ribaltone ufficiale

Processo Juventus, il ribaltone è ufficiale: la Cassazione ha deciso per lo spostamento del procedimento che si terrà in un’altra sede

Il ribaltone è ufficiale, così come riportato dal Corriere della Sera. E riguarda l’Inchiesta Prisma, quella che vede imputata la Juventus e altre 12 persone. Si sapeva che sarebbe stata una giornata assai importante per la società piemontese, ma ormai, arrivati a quest’ora, non si aspettava una decisione della Cassazione, che invece è arrivata proprio in questi minuti.

Insomma, la Juventus aveva chiesto che il processo fosse spostato da Torino ad un’altra sede. Milano si vociferava, visto che comunque la borsa è proprio nel capoluogo lombardo. Invece la Cassazione ha deciso si trasferire gli atti a Roma. Quindi sarà nella Capitale che ci sarà il processo nei confronti di Andrea Agnelli e di tutti gli altri imputati.

Processo Juventus, ecco il ribaltone