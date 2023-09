Dall’Inter alla Roma: Lukaku tradito dallo spogliatoio

Retroscena Lukaku, dalla rottura con l’Inter fino alla firma del centravanti belga con la Roma. Ecco secondo la nuova ricostruzione cosa ha portato all’addio tra i nerazzurri e Big Rom.

Il futuro di Romelu Lukaku è stato uno dei temi più caldi del calciomercato estivo. Il centravanti belga sembrava ad un passo dal ritorno all’Inter, dopo il prestito oneroso dello scorso anno dal Chelsea. Poi c’è stata la netta rottura tra l’attaccante classe ’93 e la squadra nerazzurra, con la pista Juventus accesa a sorpresa. Pista poi naufragata, prima che la Roma riuscisse a trovare la quadra per il prestito del centravanti con la società londinese. Ora spunta, secondo l’ultimo retroscena svelato, una nuova chiave di lettura sul mancato ritorno all’Inter di Big Rom.

Il ritorno in campo in casa Roma si avvicina, domenica sera la sfida dello stadio Olimpico all’Empoli di Zanetti. La quarta giornata di campionato rappresenta l’occasione di esordio della coppia d’attacco Dybala – Lukaku per la squadra allenata da José Mourinho. Il tandem offensivo, che fa sognare la piazza romanista, non ha ancora collezionato minuti di gioco, per vai della forma fisica dell’argentino e della chiusura dell’affare tra Roma e Chelsea in prossimità della sfida al Milan, persa dalla squadra giallorossa. Affare che si è chiuso grazie all’apertura dei Blues al prestito secco della punta belga, che alla fine dello scorso anno sembrava in procinto di legarsi nuovamente con l’Inter di Simone Inzaghi.

Lukaku alla Roma dopo la rottura con l’Inter: ‘tagliato fuori’ dai leader dello spogliatoio

Dopo la finale di Champions League, persa di misura dall’Inter contro il Manchester City, c’è stato lo strappo totale tra Big Rom ed il club nerazzurro. Dietro il mancato ritorno del gigante belga alla corte di Simone Inzaghi, secondo quanto svela l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, ci sarebbero anche nette dinamiche che coinvolgono lo spogliatoio nerazzurro.

A scriverne sul quotidiano è Paolo Condò, che ricostruisce con una nuova chiave di lettura lo strappo tra Inter e Lukaku. Secondo il giornalista l’ascesa di Lautaro è stata decisiva nella scelta di Lukaku di non tornare in nerazzurro, ma non solo. Anche lo spogliatoio nerazzurro si sarebbe schierato contro il belga: “Lo stesso spogliatoio, guidato dal Toro e da Barella, è stato chiaro nel tagliar fuori il belga al primo telefono staccato.“