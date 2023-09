Roma-Empoli, conto alla rovescia: è l’ora della Dybala-Lukaku

Roma-Empoli, conto alla rovescia: domenica sera all’Olimpico arrivano i toscani ma il pensiero del popolo giallorosso è uno. Conto alla rovescia iniziato

Oggi è il giorno. Con vista sull’Empoli. Per la prima volta a Trigoria lavoreranno insieme Lukaku e Dybala, la coppia dei sogni, quella che fa davvero stare con gli occhi aperti, accesi. Perché se ci sono loro due in campo c’è sempre la sensazione che possa succedere qualcosa. I tifosi della Roma lo sanno perché hanno visto Dybala, adesso aspettano il compagno di reparto perché quei 20minuti contro il Milan sono stati troppo pochi.

E allora ecco che il conto alla rovescia è iniziato: sì, perché oggi i due si alleneranno sotto gli occhi dello Special One che ha tutta l’intenzione di mandarli in campo dal primo minuto domenica sera contro i toscani. Una gara da vincere a tutti i costi dopo un avvio di stagione con un solo punto in classifica dopo tre giornate. Quella che abbiamo visto è stata sempre una squadra incompleta, adesso non ci possono essere più scuse.

Roma-Empoli, i due titolari

Insomma, ci siamo davvero: il Corriere dello Sport questa mattina in edicola svela quelle che sono le intenzioni di Mourinho e vale a dire quelle di mandare in campo i due dal primo minuto e magari centellinare poi l’impiego nella ripresa se la sfida contro la squadra di Zanetti dovesse mettersi bene. Sì, perché la Roma non ha realmente nessun’altro risultato a disposizione se non la vittoria, una vittoria da prendere a tutti i costi.

Un Olimpico che dovrebbe essere di nuovo pieno come ormai succede sempre e che ormai non fa davvero più notizia. Anche i tifosi giustamente non vedono l’ora di vedere i due insieme. Dal primo minuto. Per sognare qualcosa di magico e per riprendere la corsa. Ci siamo davvero.