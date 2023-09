Calciomercato Roma, nuova richiesta di Mourinho: Pinto avvisato. Ecco cosa serve ai giallorossi per il mese di gennaio

Non solo la questione relativa al portiere. José Mourinho nella conferenza stampa di ieri in vista del match di oggi contro lo Sheriff in Europa League, ha dato anche delle indicazioni importanti sul pacchetto difensivo, quello che al momento è senza l’infortunato Smalling e che quindi è un poco in difficoltà.

Manca qualcuno, e lo sappiamo, soprattutto perché la Roma gioca con tre centrali di ruolo e ha in momento in rosa solamente tre ce ne stanno: Mancini, Llorente e Ndicka e tutte e tre saranno titolari. Senza Smalling, e con Kumbulla ancora in fase di recupero, la coperta è corta. Tant’è che Mou ha spiegato che Celik andrà in panchina e all’occorrenza verrà impiegato appunto in quella zona del campo non avendo la possibilità di altre scelte. “Giocherà Karsdorp – ha detto – perché Cristante secondo me non può giocare e senza Smalling il nostro quarto difensore è Celik. Giocheranno Mancini, Llorente e Ndicka. Ho bisogno di Celik in panchina”.

Calciomercato Roma, la situazione dietro

Il difensore, insomma. Il difensore potrebbe essere un elemento da inserire in rosa nei prossimi mesi, soprattutto perché negli ultimi giorni di mercato se n’è pure parlato. Si è discusso, è uscita un’indiscrezione poi non confermata dai fatti di un interesse per Sarr del Chelsea, che poi è rimasto ai Blues anche se Pochettino non lo vede. E chissà, magari nei prossimi mesi potrebbe uscire qualche altro nome, vedremo.

In ogni caso la questione è chiara, continuando a giocare a tre dietro un altro elemento alla Roma serve, perché se come terzini destri ci sono 3 elementi, uno è di troppo, lì qualcosa manca. Per il momento qualcuno si adatterà. A gennaio potrebbe cambiare tutto.