Scandalo scommesse, UFFICIALE: la Juventus entra in campo

Scandalo scommesse, la prima nota ufficiale di un club è quella della Juventus. Ecco il comunicato della società bianconera

Il primo nome uscito in questo caos relativo a delle scommesse sui siti illegali è stato quello di Nicolò Fagioli. Due giorni fa l’articolo de La Stampa che ha reso di dominio pubblico la situazione. Poi ieri le indagini si sono allargate su Tonali e Zaniolo. Mentre oggi, Fabrizio Corona tramite il suo portale dillingernews.it ha fatto uscire il nome di Zalewski che, però dal ritiro della Polonia ha cercato di fare chiarezza.

Bene, da parte dei club coinvolti, prima di ora, c’era stato solamente silenzio. Adesso però è la Juventus, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, a romperlo. Cercando anche in questo caso di fare chiarezza sulla questione.

Scandalo scommesse, il comunicato della Juventus

“In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione Juventus FC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC”. Insomma, da parte del club piemontese c’è stata immediatamente una denuncia agli organi federali anche per allontanare ovviamente qualsiasi coinvolgimento della società che, al momento, non esiste. Così come non esiste per nessuno degli altri casi.

Come spiegato prima la Roma – che non ha nessuna comunicazione ufficiale in mano da parte delle autorità competenti – non commenterà la notizia. Mentre i legali di Zalewski hanno già annunciato delle querele.