Caso scommesse, i legali di Zalewski annunciano querele secondo quanto riportato da Repubblica. Ecco le ultime notizie

Lo scandalo scommesse sta mettendo il mondo del pallone sottosopra. Fabrizio Corona, tramite il sito dillingernews.it, sta ogni giorno facendo spuntare un nome di qualche calciatore coinvolto. Clamorosa la giornata di ieri con Tonali e Zaniolo che sono stati mandati a casa dal ritiro della Nazionale dopo che sono stati informati del fascicolo aperto nei loro confronti. Insomma, una giornata storica, purtroppo in senso negativo.

Oggi Fabrizio Corona ha anche tirato in ballo il centrocampista della Roma Nicola Zalewski. Impegnato con il ritiro dell’Under 21 polacca, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato sul proprio sito la notizia e anche un audio dove il riferimento è chiaro nei confronti del giocatore. C’è un particolare, però, adesso: una notizia riportata da Repubblica proprio in questi minuti che svela la mossa dei legali del giocatore.

Caso scommesse, la rivelazione di Repubblica

Secondo Repubblica infatti i legali avrebbero deciso di fare delle querele per difendere l’immagine del proprio assistito. Una mossa che nessuno degli altri fino al momento ha fatto. Inoltre non ci sono notizie di indagini aperte sul giocatore, a differenza di quello che è dominio pubblico e che riguarda Zaniolo, Tonali e Fagioli.

Dalla Roma invece nessun commento. Com’è giusto che sia, visto che di ufficiale per ora non c’è nulla nei confronti del proprio tesserato che come detto prima è impegnato con la propria nazionale. Una situazione che quindi potrebbe avere un nuovo colpo di scena.