Una squadra di Serie B per Mourinho: offerta irrinunciabile

Una squadra di Serie B per Mourinho, l’offerta è di quelle irrinunciabili: ecco la nuova sfida dopo l’esonero alla Roma.

Il nome di Mourinho è stato certamente uno di quelli di catalizzare le attenzioni principali nel corso dell’ultimo biennio capitolino, dopo quella famosa estate del 2021, contraddistinta da una smania anelante per l’approdo in città di uno Special One annunciato a sorpresa dalla neonata società dei Friedkin. Il percorso e la storia, soprattutto in casa Roma, sono pressoché noti a tutti, e passano per Tirana e Budapest, ma anche per Venezia, Bodo o Praga.

Momenti elevatissimi e difficoltà alternate, unitamente ad emozioni e un trascino affettivo che difficilmente potrà essere dimenticato dai tantissimi, per non dire tutti, che hanno amato un personaggio annoverabile certamente tra le icone e gli emblemi del calcio più e meno recente.

A quattro mesi di distanza da un esonero che aveva generato una ferita importante in uno spaccato non esiguo di piazza romanista, la situazione in casa giallorossa è calcisticamente cambiata, con una squadra che ha certamente palesato una continuità diversa rispetto a quella dell’ultima Roma mourinhiana, ripartendo da un nome non meno amato e celebrato come quello di De Rossi.

Promozione e competizione immediata con Mourinho, il paino dell’Al-Qadsiah

In una fase in cui, soprattutto dopo la sconfitta casalinga con il Bayer Leverkusen, aleggia ancora il nome dello Special One, in un gioco di confronti e paragoni certamente miope e non sempre in grado di rendere giustizia all’effettività dei fatti, la curiosità continua a riguardare anche l’evoluzione professionale di un Mourinho che ha lasciato intendere di voler ancora restare in panchina.

Già nelle settimane successive al suo esonero, si era parlato di opportunità europee importanti, più e meno clamorose. Dal Barcellona ai ritorni in Premier, senza dimenticare delle flebili e prontamente rientrate suggestioni Napoli. Sullo sfondo, ovviamente, è poi sempre rimasta un’Arabia alla quale Mou ha più volte detto ‘no’ proprio per amore e gratitudine verso i tifosi della Roma, ma che non ha mai del tutto scartato in vista di una parentesi di carriera arrivata ormai ad una delle curve pressoché finali.

A tal proposito, dunque, non può sfuggire la clamorosa esclusiva del giornalista Ben Jacobs, che ha riferito in queste ore del grande interesse del club arabo di proprietà di Aramco, Al-Qadsiah. Attualmente nella cadetteria del campionato saudita, è a un passo dalla promozione nella serie principale. Ecco, dunque, che la proprietà ha deciso di provare a puntare proprio su José Mourinho per un percorso che consenta di arrivare quanto prima a competere con le squadre più forti. Nel mese di maggio, secondo la medesima fonte, Mourinho dovrebbe recarsi proprio nella città dell’Al-Qadisah, Khobar.