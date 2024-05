UFFICIALE: partita sospesa dopo solo un minuto

UFFICIALE: partita sospesa dopo soltanto una manciata di secondi dal calcio d’inizio. La motivazione non può che lasciare a bocca aperta.

Si narra, da sempre, come, ogni partita di calcio, ‘faccia storia a sé’. Espressione spesso utilizzata nei momenti in cui ci si deve avventurare in pronostici ‘scivolosi’. Meglio, pertanto, attingere a piene mani dai luoghi comuni sul pallone aggiungendo, magari, come il calcio non sia nemmeno ‘una scienza esatta’.

E’, forse, proprio questo il bello del calcio. Sia che si segua una partita in curva o in tribuna all’interno di uno stadio, sia che si rimanga comodamente seduti sul divano di casa, l’evento calcistico è sempre imprevedibile. Mai scontato. Può sempre accadere, infatti, un evento imprevisto, ed imprevedibile, in grado di sconvolgere il ‘canovaccio’ della gara. E, a quel punto l’inimmaginabile può diventare realtà.

Il calcio, però, può offrire anche pagine in grado di sorprendere oltre ogni misura. Un po’ come accaduto durante una gara di campionato valevole per il Girone B di Seconda Categoria Piemonte. Gli spettatori presenti alla sfida, pronti ad assistere ad una partita di calcio, con tutte le implicazioni emotive che questa può regalare hanno, invece, ricevuto in cambio un inatteso fuori programma. Quale?

Una non-partita

La si può ritenere una delle partite più brevi nell’ultra centenaria storia del calcio? Possibile, anzi assai probabile, poiché è difficile trovare una sfida di calcio, durata sul campo, meno di un minuto!

Soltanto un minuto è, infatti, durata la sfida che ha posto di fronte l’Academy Pro Vercelli ed il Villanova 2018. Il direttore di gara ha sancito la fine della partita con il triplice fischio dopo sessanta secondi a causa della “mancanza di numero minimo di giocatori in campo da parte della formazione ospite“, come ci informa tuttocampo.it.

Da quanto risulta dal referto arbitrale il Villanova 2018 si è presentato in campo con soli 7 giocatori. Dopo soltanto pochi secondi si è poi verificato un infortunio che ha lasciato il Villanova con soli 6 giocatori in campo. Per tale motivo l’arbitro non ha potuto far altro che fischiare la fine della partita. Questo in ossequio alle vigenti norme regolamentari che specificano come, in simili circostanze:

“Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sette calciatori”. A seguito di tale decisione arbitrale è stata, pertanto, assegnata la vittoria a tavolino per 3-0 a all’Academy Pro Vercelli.