Addio e nuova firma in A, colpo di scena Roma-Juve

Addio e nuova firma in Serie A, colpo di scena prima di Roma-Juventus: il prezzo è noto da tempo.

Tante questioni andranno presto disambiguate in casa Roma e non solo, alla luce della pluralità di fattori dei quali tenere conto in vista dell’apparecchiamento ai prossimi percorsi di squadra e società, circa i quali, tra le poche certezze, è emersa da qualche settimana a questa parte quella relativa alla conferma di Daniele De Rossi sulla panchina.

Con il tecnico, dunque, in quel di Trigoria si discuterà ai fini di una costruzione di una squadra perfezionata rispetto a quella attuale, della quale si cercherà di preservare un’ossatura di per sé massiccia ma, comunque, revisionabile per poter aumentare il tiro e ridisegnare delle ambizioni che, ora come ora, portano il mondo Roma ad anelare ad un piazzamento in Champions League.

Se quest’ultimo sarà determinante per le prossime scelte di mercato, è altrettanto giusto evidenziare come il corrente spezzone stagionale potrebbe indirizzare in modo evidente le decisioni di Friedkin e adepti, ben consapevoli di come l’approdo alla massima competizione Uefa passi, ad oggi, per Roma-Juve e le trasferte di Leverkusen e Bergamo.

30 milioni per Huijsen o nuovo prestito in Serie A, le ultime prima di Roma-Juventus

La prima grande indicazione, da tale punto di vista, potrebbe giungere proprio nella serata di domani, quando sul prato dell’Olimpico scenderà la Juventus di Allegri, attesa da una gara che potrebbe consegnare loro l’accesso ufficiale alla prossima Champions League. Dall’altro lato, al netto di gestione di energie fisiche e mentali, la Roma si giocherà tantissimo per il proprio obiettivo in campionato.

Alla vigilia di una gara storicamente delicata e sentita e quest’anno amplificata anche dal valore che essa assume ai fini dei rispettivi percorsi, giungono dal giornalista Giovanni Albanese novità di non poco conto su un elemento che accomuna proprio Roma e Juventus, Dean Huijsen. Arrivato in prestito proprio da Torino nel mese di gennaio, il futuro del da poco naturalizzato difensore spagnolo non è chiarissimo.

Per la Juventus e Giuntoli, nessuno è incedibile, ma l’attuale piano per Huijsen parrebbe incentrato sulla ricerca di un percorso che lo porti a crescere per poi consegnarlo nuovamente alla Juventus fra circa un anno e mezzo. La Roma ha già cercato di vagliare le opportunità di un rinnovo del prestito, così come altri club di Serie A. Ad uno scenario di nuovo prestito, più o meno lontano da Roma, c’è però da considerare anche l’ipotesi di un addio definitivo alla Juventus, alla luce dei grandi e nobili interessi provenienti dall’estero.

In particolare, alcune big d’Europa sono da tempo attente alla sua evoluzione, con un Borussia Dortmund che parrebbe poter e voler fare sul serio per un suo ingaggio definitivo. La Juventus, dal proprio canto, non rifiuta aprioristicamente quest’ipotesi, restando coerente e solida, però, su una valutazione di mercato di 30 milioni di euro.