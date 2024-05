Addio capitale, colpo di scena Champions: clausola cancellata

Calciomercato Roma, colpo di scena Champions e clausola cancellata: il doppio addio capitale resta congelato. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’imminenza dei prossimi e decisivi impegni che attendono la Roma nel corso delle prossime settimane impone di mantenere elevata la concentrazione nei confronti di un presente determinante anche per le future scelte dei Friedkin e degli addetti ai lavori di Trigoria. Con un ritorno di una semifinale di Europa League difficilissimo ma ancora tutto da giocare e un doppio incrocio con Juventus e Atalanta, la squadra di De Rossi si costruirà in sette giorni un pezzo decisivo di quello che sarà il proseguimento del proprio percorso.

L’attenzione, come ammesso dallo stesso allenatore, dovrà restare orientata nei confronti di campionato (ed Europa League, almeno fino a giovedì), salvo poi essere indirizzata verso quegli apparecchiamenti per i nuovi progetti tecnici circa i quali De Rossi ha dimostrato di avere già idee chiare, sulla falsariga di un progetto Bayer del quale ha parlato esplicitamente, alludendo anche alle tipologie di richieste che proverà ad avanzare per la costruzione della Roma che verrà.

Per ora, con una centralità ancora determinante nei confronti di campionato ed Europa League, le situazioni da affrontare restano più che numerose, al netto di situazioni già in evoluzione e che anche in queste settimane potrebbero restituire novità di non poco conto.

Calciomercato Roma, colpo di scena capitale Guirassy: Champions e clausola cancellata

Nel novero di valutazioni che attendono gli addetti ai lavori dei piani alti di Trigoria, figura sicuramente anche la questione relativa al centravanti del futuro, con un Tammy Abraham che potrebbe eventualmente lasciare la Roma, previo l’approdo della giusta offerta. Non meno nota e chiara, poi, la situazione Lukaku, per il momento solamente di passaggio e rispetto al cui futuro grandi ingerenze potrebbero avere le decisioni e le evoluzioni in seno alla società del Chelsea.

Senza dimenticare di un riscatto abbordabile ma non semplicissimo (anche in questo caso la Champions potrebbe fungere da discriminante) di Azmoun, il valzer di centravanti che potrebbe toccare il movimento calcistico europeo pare ad oggi destinato a interessare potenzialmente anche la Roma. A tal proposito, non sfugga quanto riferito da Caught Offside circa Serhou Guirassy.

Il bomber rivelazione di questa Bundesliga, in forza allo Stoccarda, ha una clausola di 17.5 milioni di euro che ha generato interessi a livello europeo, portando in passato a parlarne anche come un eventuale sostituto ideale di Lukaku. Accostato pure al Milan, Guirassy gradirebbe ad oggi un approdo in Premier, dove piace non poco all’Arsenal di Arteta. La medesima fonte, però, riferisce anche della possibilità di una permanenza, fino a qualche mese fa scarsamente preveentivabile.

Al netto dei grandi interessi, infattu, non è da escludersi un futuro ancora a Stoccarda per Guirassy, previa una qualificazione in Champions League un aumento dello stipendio con conseguente cancellazione della clausola attuale.