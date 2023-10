Caso scommesse, Zalewski e la Polonia fanno chiarezza

Caso scommesse, dal ritiro della Polonia Under 21 arriva subito chiarezza. Ecco quello che hanno detto sul caso del giocatore della Roma

Nicola Zalewski respinge al mittente le accuse. E lo fa direttamente dal ritiro della nazionale Under 21 della Polonia. A riportare questo ci pensa il sito sport.tvp.pl, che svela che, sulla questione, ha preso la parola direttamente la federazione. Il capo della comunicazione polacca, Tomasz Kozlowski, ha spiegato questo: “Non si fa riferimento in alcun modo ai post sui social. La Roma con la quale siamo in contatto, non ha ricevuto nessuna documentazione riguardante Zalewski”.

Il portale riporta anche che lo stesso esterno mancino – senza virgolettato – avrebbe smentito tutte le accuse. E c’è da dire che al momento non risulta indagato il giocatore della Roma, a differenza di quanto successo, ed è ufficiale, con Nicolò Fagioli della Juventus, Sandro Tonali del Newcastle e Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa.

Caso scommesse, ecco le news dalla Polonia

La Roma, come spiegato prima, non ha commentato la notizia. E non lo farà. Mentre dallo staff di Zalewski e precisamente i suoi legali avrebbero annunciato una querela. Una situazione caldissima, scoppiata nei giorni scorsi, e che vede protagonisti quindi diversi calciatori che fanno parte del giro delle nazionali. Una situazione che è un vero e proprio terremoto nel calcio italiano.

Tutto incredibile, al momento. Tutto da confermare anche, c’è da dirlo. Visto che per ora è solamente un’indagine e di condanne non ne sono arrivate. Ma di certo tutto il mondo del calcio italiano e non solo ne avrebbe fatto a meno.