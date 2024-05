Dalla Juve alla Roma: l’attaccante arriva gratis

Avversarie questa sera nella trentacinquesima giornata di Serie A, Roma e Juventus si punzecchiano anche sul calciomercato

È tutto pronto nella capitale per l’attesa sfida Roma-Juventus. Dopo la disfatta per 0-2 contro il Bayer Leverkusen, i giallorossi torneranno di nuovo in campo allo Stadio Olimpico per riscattare le due sconfitte consecutive subite in casa contro il Bologna e contro la squadra tedesca. Non vincere la partita di oggi, ad una settimana dall’altro scontro diretto per l’Europa contro l’Atalanta, comprometterebbe in maniera pericolosa le chances di qualificazione alla prossima Champions League.

Anche per questo motivo, Daniele De Rossi metterà da parte il turn-over nella sfida contro i bianconeri. Accese da una atavica rivalità, le due squadre saranno destinate ad entrare in rotta di collisione la prossima estate anche sul calciomercato. Come è noto, il tecnico giallorosso sogna di portare nella capitale Federico Chiesa, mentre per quanto riguarda la difesa, il prossimo direttore sportivo proverà a confermare Dean Huijsen solamente se sarà possibile farlo in prestito.

Calciomercato Roma e Juve: l’attaccante arriva gratis

L’esterno azzurro è il difensore ispano-olandese non sono tuttavia gli unici nomi attorno ai quali graviteranno le dinamiche di Juve e Roma. Entrambe le squadre, infatti, in ottemperanza alla necessità di morigeratezza economica stanno monitorando diversi profili a parametro zero. Nelle scorse settimane, ad esempio, si è parlato di un possibile duello per Mario Hermoso, mentre le ultime indiscrezioni parlano di una possibile colluttazione in attacco.

Intenzionato ad attuare un vero e proprio repulisti in vista della prossima stagione, il Manchester United ha deciso di non attivare la clausola di rinnovo automatico presente sul contratto di Anthony Martial. Il ventottenne è già da tempo finito nei radar dell’Inter, ma stando agli ultimi Rumors provenienti dall’Inghilterra, il suo cartellino è stato proposto anche a bianconeri e romanisti. Nonostante la possibilità di prendere il calciatore a costo zero, i due club non hanno ancora dato una risposta definitiva, ritenendo di avere altre priorità per il reparto avanzato.