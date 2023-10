Duello Milan-Barcellona, Pinto in agguato: sorpasso low-cost

Calciomercato Roma, intreccio con Milan e Barcellona e avviso a Tiago Pinto in vista di gennaio. I rossoneri tentano il sorpasso low cost nella finestra invernale.

La Serie A è ferma per la seconda sosta nazionali della stagione. Mentre esplode il caso scommesse nel calcio italiano, domani l’Italia di Spalletti affronterà l’Inghilterra, per le qualificazioni ad Euro 2024. Il campionato poi riprenderà il prossimo fine settimana dalla nona giornata in calendario. Il Milan di Stefano Pioli è arrivato alla sosta forte della prima posizione in classifica, mentre la Roma ha trovato due vittorie consecutive che hanno rappresentato una vera e propria boccata d’ossigeno in Serie A.

Il Milan è arrivato alla pausa della nazionali da capolista solitario in Serie A. La squadra guidata da Stefano Pioli ha superato i rivali cittadini dell’Inter, mentre la Roma è tornata alla vittoria fuori dallo stadio Olimpico. I giallorossi hanno superato il Cagliari per 4-1 a domicilio, trovando la prima vittoria esterna in campionato in questa stagione. La sosta per le nazionali darà l’occasione a José Mourinho di sperare nei vari recuperi in vista della sfida al Monza, in programma in casa domenica 22 ottobre. In attesa di buone nuove dall’infermeria a Trigoria si accendono i riflettori sulle prossime manovre di Tiago Pinto in ottica calciomercato invernale.

Pinto a caccia di terzini, Milan e Barcellona su Miranda: effetto domino Marcos Alonso

Il manager portoghese in vista del mese di gennaio potrebbe fiondarsi alla ricerca di rinforzi per la corsia mancina della Roma. Il contratto di Leonardo Spinazzola è in scadenza a giugno e non è da escludere la pista Marcos Alonso dal Barcellona. L’ex Chelsea potrebbe lasciare i blaugrana ad un costo contenuto nel mese di gennaio.

Lo spagnolo, classe ’90, è una vecchia conoscenza della Serie A, avendo militato nella Fiorentina prima del passaggio ai Blues in Premier League. Nonostante il Barcellona abbia la possibilità di rinnovargli il contratto non è da escludere la cessione del laterale sinistro. In tal senso, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il Milan ed i Blaugrana sono sulle tracce del terzino sinistro Miranda, anche lui in scadenza con il Betis. L’operazione si può chiudere sulla base di 3-4 milioni di euro, se dovesse andare in porto l’arrivo del terzino in casa Barca si aprirebbero le porte all’addio di Alonso.