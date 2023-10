Infortunio Dybala, cambiano i tempi di recupero

Infortunio Dybala, l’attaccante della Roma ha intenzione di recuperare il prima possibile per tornare a disposizione di Mourinho

La pausa per le nazionali si avvicina alla sua fine, con i calciatori impegnati con le rappresentative che si preparano ad affrontare l’ultimo impegno di queste due settimane. L’Italia ha vinto 4-0 contro Malta grazie alle reti di Bonaventura, Frattesi e alla doppietta di Berardi che hanno permesso di avvicinarci un po’ di più all’Europeo che si giocherà in estate e in cui gli Azzurri sono chiamati a fare bene.

Mentre i nazionali finiscono la preparazione, a Trigoria i giallorossi rimasti agli ordini di Mourinho corrono verso la partita con il Monza di domenica. Alle 12.30 i brianzoli arriveranno allo Stadio Olimpico per la nona giornata di Serie A, in cui sarà importante continuare a vincere per mettere altri punti da parte. Migliorare la classifica e rialzare la testa è l’obiettivo principale per la Roma che non è partita con il piede giusto.

Per farlo, Mourinho si aggrapperà ai soliti senatori della squadra che ormai sono stati decimati. Gli infortuni hanno colpito pesantemente la squadra che deve rinunciare a Smalling, Pellegrini e Dybala oltre agli altri. Proprio l’argentino è quello che ha messo più paura sia a José che ai tifosi giallorossi, ma il suo recupero sta procedendo per il meglio.

Infortunio Dybala, Inter nel mirino: sprint per il recupero

La situazione sembrava essere delle peggiori, con il ginocchio sinistro che aveva subito una botta nella gara contro il Cagliari. Prati, infatti, era andato a pressare alto l’argentino colpendolo duramente all’altezza del ginocchio. Tutti hanno temuto per i legamenti che, per fortuna, sono rimasti integri.

Solo paura, dato che il report medico ha evidenziato solo uno stiramento del collaterale che lo dovrebbe tenere fuori un mese. In questi giorni però il numero 21 della Roma sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione e Mourinho può esultare. Come riporta il Corriere dello Sport, in questi giorni Dybala si sta allenando bene a Trigoria e l’infortunio sembra non dargli fastidio, con il ginocchio che si è sgonfiato. Per questo motivo, la Joya ha messo l’Inter nel mirino con tutte le intenzioni di tornare a disposizione il 29 ottobre. Non facile, ma non impossibile.